Четири јутарње навике за здравији живот

Извор:

Магазин новости

18.02.2026

14:10

Буђење устајање истезање кревет
Фото: Andrea Piacquadio/Pexels

Већина нас више пута притисне дугме за одлагање будилника, устане из кревета и узме кафу, а већ се осјећамо као да каснимо.

Ипак, начин на који започињете јутро има прави утицај на ваше здравље, енергију и изборе које правите током цијелог дана. Не ради се о савршенству или буђењу у 5 ујутру, већ о малим, досљедним навикама које тихо постављају тон за боље дане.

Будите изложени раном свјетлу

Пробудите се и изађите напоље. Истраживања показују да људи који су рано ујутру изложени јаком свјетлу имају нижи БМИ без обзира на исхрану или вјежбање.

Још једна велика предност излагања јаком јутарњем свјетлу је то што подстиче раније ноћно ослобађање мелатонина, тако да ћете лакше моћи да одете у кревет ноћу.

Узмите чашу воде

Звучи прилично једноставно, али чаша воде ујутру има безброј невјероватних здравствених користи. Једна истраживачка студија је показала да испијање око 500 мл воде након буђења повећава метаболизам за око 30%. Ваш мозак се састоји од 75% воде. Када је хидриран, може правилно да функционише. Вода даје мозгу електричну енергију за све мождане функције, укључујући процесе размишљања и памћења.

Бити захвалан

Захвалност има специфичне здравствене користи у којима вриједи уживати сваког јутра. Др Роберт А. Емонс, научно је доказао везу између захвалности и среће. У експерименталном поређењу, они који су водили дневник захвалности сваке недјеље вјежбали су редовније, пријавили су мање физичких симптома, осјећали се боље у вези са својим животом у цјелини и били су оптимистичнији у погледу предстојеће недјеље у поређењу са онима који су биљежили проблеме или неутралне животне догађаје.

Покрените своје тијело, чак и мало

Да ли почињете дан осјећајући се тромо? Најбржи начин да повећате своју јутарњу енергију је да почнете да се крећете. Убрзаћете свој метаболизам и ослободити серотонин, хормон „доброг осјећаја“. Ово ће такође помоћи у ублажавању стреса и побољшању вашег општег емоционалног стања.

