У Сарајеву завршени протести, наставак у суботу

Извор:

СРНА

18.02.2026

15:33

У Сарајеву завршени протести, наставак у суботу
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

У Сарајеву су завршени протести које грађани шести дан организују након трамвајске несреће у којој је у којој је живот изгубила једна, а повријеђене четири особе, те нови скуп најавили у суботу, 21. фебруара.

Млади су изнијели нове захтјеве властима, а то је хитна санација евидентних безбједносних ризика, именовање стручних руководилаца на све упражњене функције у надлежним институцијама, увођење јасних критеријума за додјелу социјалне помоћи, ревизију буџета према приоритетима, како би се дио средстава осигурао за возни парк и одржавање и јавно објављена имена одговорних особа.

Дати су и рокови за рјешавање проблема, од 30, 60 и 90 дана.

Са протеста је поручено да више нема простора за одгађање и да очекују конкретне потезе.

Током данашњих протеста возач чији су иницијали И.К. /28/ покушао је кренути у правцу грађана и омладине окупљене на протестима. Брзом реакцијом полиције спријечена је озбиљнија ситуација, а мушкарац је ухапшен.

Он је ухапшен због основа сумње да је починио кривично дјело спречавање службене особе у вршењу службених радњи и недозвољена производња и промет дроге.

Код њега је пронађена одређена количина спида, екстазија и марихуане.

Сарајево

