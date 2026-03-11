Завршава се санација усјека у мјесту Жудојевићи

Аутор:АТВ
У току је завршна фаза санације усјека у мјесту Жудојевићи код Билеће.
Данас су постављене заштитне мреже, а ускоро би овај дио пута Требиње-Билећа требао добити и нови слој асфалта.
Подсјећамо, директор Путева Републике Српске Мирослав Јанковић најавио је у АТВ-ој емисији "Битно" да ће се почети са асфалтирањем у усјеку Жудајевићи, дужине око 400 до 450 метара.
📌 ‘Očekujemo u nekih narednih 15-ak do 20 dana da će se početi sa asfaltiranjem u usjeku Žudajevići, dužine oko 400 do 450 metara.’— ATV (@AtvBanjaluka) March 6, 2026
Za #bitno govorio je Miroslav Janković, direktor Puteva Republike Srpske.#atvbl #atvvijesti #bitno #bojannosovic #miroslavjankovic pic.twitter.com/t5b1ofv07T
