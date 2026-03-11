Logo
Завршава се санација усјека у мјесту Жудојевићи

Аутор:

АТВ

11.03.2026

15:43

Санација Жудојевићи
Фото: Printscreen

У току је завршна фаза санације усјека у мјесту Жудојевићи код Билеће.

Данас су постављене заштитне мреже, а ускоро би овај дио пута Требиње-Билећа требао добити и нови слој асфалта.

Подсјећамо, директор Путева Републике Српске Мирослав Јанковић најавио је у АТВ-ој емисији "Битно" да ће се почети са асфалтирањем у усјеку Жудајевићи, дужине око 400 до 450 метара.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Путеви Републике Српске

sanacija

Билећа

