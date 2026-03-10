Више од 700.000 КМ за нова радна мјеста и развој предузећа

Аутор:АТВ
10.03.2026
19:32
Коментари:0
Град Приједор је у 2025. години из буџета издвојио 719 хиљада марака за 189 пријава којима је омогућено запошљавање младих, високообразованих кадрова, самозапошљавање и јачање конкурентности локалних предузећа. Циљ је системски развој привреде кроз директну подршку.
Немања Катић један је од 46 младих предузетника који су у протеклој години остварили право на подстицаје за самозапошљавање. За покретање сопственог бизниса подршка града била је пресудна у почетној фази пословања.
„Добио сам за самозапошљавање 5,5 хиљада марака и највише сам уложио у опрему што се тога тиче, јер мој рад је рад са рачунара и највише сам у то уложио тај новац“, испричао је корисник подршке самозапошљавања Немања Катић.
Осим предузетника, град је подржао и постојећа предузећа која су средства усмјерила на јачање конкурентности. Улагање у нову опрему један је од кључних начина опстанка на тржишту.
„Ми као грађевинска фирма смо добили средства која смо искористили за набавку опреме. Конкретно, у нашем случају искористили смо их за набавку нове оплате за израду међуспратних конструкција. Набавком такве оплате, уз помоћ града, повећали смо конкурентност наше фирме тако што смо убрзали производни процес и процес изградње, што нашу фирму чини конкурентном на данашњем тржишту“, изјавио је корисник подршке за јачање конкурентности Бојан Мамлић.
Подршка је реализована кроз три правилника који обухватају јачање конкурентности, субвенције за камате на кредите те подстицаје у области привреде.
„За финансијску подршку кроз ове подстицаје издвојили смо 719 хиљада конвертибилних марака, гдје смо подржали запошљавање 11 високообразованих кадрова, 90 младих, подржали смо 70 фирми за набавку опреме, машина и алата и подржали смо једну фирму за субвенцију камата на кредите“, рекао је начелник Одјељења за привреду и предузетништво Раде Росић.
На основу правилника запримљено је укупно 245 пријава, од којих је одобрено 189. Са издвојених више од 700 хиљада марака, град Приједор је показао да наставља са јачањем локалне привреде, с обзиром на то да су издвајања за ове намјене у односу на 2024. годину већа за чак 180 хиљада марака.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
3 д0
Најновије
Најчитаније
20
14
20
10
20
07
20
06
20
00
Тренутно на програму