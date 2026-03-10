Logo
Large banner

Више од 700.000 КМ за нова радна мјеста и развој предузећа

Аутор:

АТВ

10.03.2026

19:32

Коментари:

0
Грађевина, Приједор
Фото: АТВ

Град Приједор је у 2025. години из буџета издвојио 719 хиљада марака за 189 пријава којима је омогућено запошљавање младих, високообразованих кадрова, самозапошљавање и јачање конкурентности локалних предузећа. Циљ је системски развој привреде кроз директну подршку.

Немања Катић један је од 46 младих предузетника који су у протеклој години остварили право на подстицаје за самозапошљавање. За покретање сопственог бизниса подршка града била је пресудна у почетној фази пословања.

„Добио сам за самозапошљавање 5,5 хиљада марака и највише сам уложио у опрему што се тога тиче, јер мој рад је рад са рачунара и највише сам у то уложио тај новац“, испричао је корисник подршке самозапошљавања Немања Катић.

Осим предузетника, град је подржао и постојећа предузећа која су средства усмјерила на јачање конкурентности. Улагање у нову опрему један је од кључних начина опстанка на тржишту.

„Ми као грађевинска фирма смо добили средства која смо искористили за набавку опреме. Конкретно, у нашем случају искористили смо их за набавку нове оплате за израду међуспратних конструкција. Набавком такве оплате, уз помоћ града, повећали смо конкурентност наше фирме тако што смо убрзали производни процес и процес изградње, што нашу фирму чини конкурентном на данашњем тржишту“, изјавио је корисник подршке за јачање конкурентности Бојан Мамлић.

Подршка је реализована кроз три правилника који обухватају јачање конкурентности, субвенције за камате на кредите те подстицаје у области привреде.

„За финансијску подршку кроз ове подстицаје издвојили смо 719 хиљада конвертибилних марака, гдје смо подржали запошљавање 11 високообразованих кадрова, 90 младих, подржали смо 70 фирми за набавку опреме, машина и алата и подржали смо једну фирму за субвенцију камата на кредите“, рекао је начелник Одјељења за привреду и предузетништво Раде Росић.

На основу правилника запримљено је укупно 245 пријава, од којих је одобрено 189. Са издвојених више од 700 хиљада марака, град Приједор је показао да наставља са јачањем локалне привреде, с обзиром на то да су издвајања за ове намјене у односу на 2024. годину већа за чак 180 хиљада марака.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Приједор

samozapošljavanje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Српска држи ситуацију под контролом

1 ч

5
Још један рекорд Николе Јокића

Кошарка

Још један рекорд Николе Јокића

1 ч

0
Нове жртве оптужују бившег полицајца за силовање

Свијет

Нове жртве оптужују бившег полицајца за силовање

1 ч

0
Четири хороскопска очекује огроман новчани добитак

Занимљивости

Четири хороскопска очекује огроман новчани добитак

1 ч

0

Више из рубрике

Чишћење

Градови и општине

Велико прољећно сређивање града Добој

1 д

0
Крупа на Уни

Градови и општине

Радници у општинској управи крупа на Уни без плате три мјесеца

1 д

0
Туча жена на 8. март: Због хаоса реаговала полиција

Градови и општине

Туча жена на 8. март: Због хаоса реаговала полиција

1 д

0
Приједор

Градови и општине

Приједор: Почела изградња парапетног зида за одбрану од поплава

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

14

Евакуација држављана БиХ са Блиског истока могућа и комерцијалним летовима

20

10

Лото резултати: Извучени бројеви у 20. колу

20

07

Додик: Улога жена непроцјењива за развој Српске

20

06

Језиво вршњачко насиље потресло јавност: Тјерали дјевојчицу да клечи, па је шамарали

20

00

ИДФ тврди да је ликвидирао команданта регионалне дивизије Хезболаха Хасана Саламеха

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner