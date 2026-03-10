Четири хороскопска очекује огроман новчани добитак

Аутор:АТВ
10.03.2026
18:26
Коментари:0
Четири хороскопска знака 25. марта очекује срећа какву не памте и огроман новчани добитак. Живот се мијења из коријена, дугови нестају, а стиже право богатство.
Све се мијења у уторак, 25. марта, када за Бика, Шкорпију, Јарца и Водолију почиње срећа какву не памте, а новчаници постају тијесни. Неће бити постепеног напретка нити чекања у реду. Судбина удара директно и мијења вам живот из коријена.
Овај 25. март је дан када се бришу све старе муке. Осјетићете оно олакшање које се ријечима тешко описује. То је онај дубоки уздах када схватите да сутра не морате да позајмљујете. Притисак у грудима, онај камен који сте носили мјесецима, коначно нестаје.
Водолије, вама овај датум доноси новац који нисте зарадили знојем. Може бити добитак на играма на срећу или нека стара исплата на коју сте потпуно заборавили. То је онај осјећај када вам стигне СМС из банке, а ви три пута трљате очи јер не вјерујете у број нула на екрану.
Срце ће вам убрзано куцати док будете размишљали шта ћете прво да купите. Али будите паметни. Ваша склоност да одмах све подијелите другима може вас брзо вратити на нулу. Сачувајте нешто за себе, јер је ово ваша срећа какву не памтите, а не поклон за цијелу улицу.
Јарчеви, вама 25. март доноси уговор живота. Неко моћан ће препознати ваш труд и понудити вам услове о којима сте до јуче само маштали. Осјетићете онај врели налет поноса у стомаку јер сте свима доказали колико вриједите.
Свијет
Путин разговарао са предсjедником Ирана
Више нећете морати да трпите шефове који вас не цијене. Ипак, пазите да вас тај успјех не удари у главу. Моћ квари људе, а вама је сада најпотребнија хладна глава. Један погрешан потез или бахатост могу вам покварити овај савршен тренутак.
Бикови, 25. марта се завршава ваш пост. Добијате вијест о продаји некретнине или рјешавању судског спора који се развлачио деценијама. То је онај тренутак када баците кључеве на сто и кажете породици: „Готово је, успјели смо.“
Сузе радоснице ће саме кренути. Цијели живот сте штедјели и закидали од себе, а сада је ред да уживате. Чувајте се само завидних комшија који ће одмах почети да шапућу иза ваших леђа. Ваш мир нема цијену, па не дозволите никоме да вам поквари овај благослов.
Шкорпије, за вас је 25. март дан слободе. Затворићете све минусе и вратити сав новац који сте дуговали пријатељима или банци. Осјетићете се лакше за сто килограма. Као да сте коначно испливали на површину и узели ваздух послије дуго времена.
Овај преокрет је судбински јер вам отвара врата за нове послове. Нећете више радити из страха, већ из жеље. Једини изазов биће ваша сумњичавост. Немојте тражити замку тамо гдје је нема; некада се лијепе ствари дешавају јер сте их заслужили.
Све што је било лоше остаје иза вас у марту. Ова четири знака осјетиће шта значи када се небеса отворе. Биће то срећа какву не памте генерације у вашој породици. Припремите се за промјене, јер од 25. марта ништа више неће бити исто, преноси Крстарица.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
6 ч0
Најновије
Најчитаније
20
14
20
10
20
07
20
06
20
00
Тренутно на програму