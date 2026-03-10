Logo
Ужас на пјешачком прелазу: Аутомобилом ударио мушкарца и дијете (3)

Аутор:

АТВ

10.03.2026

18:23

Фото: Танјуг

У Улици братства и јединства, у Борчи дошло је до саобраћајне несреће на пјешачком прелазу.

Ударени су мушкарац и дијете старо три године.

Горан Селак

Република Српска

Мијења се обрачун пензија за затворске полицајце

По девојчицу је дошла мајка и она ће је возити на преглед, док је мушкарац (45), превезен у Ургентни центар са тешким повредама, сазнаје Телеграф.рс.

Како преноси Борчански репортер, "смарт" је оборио мушкарца и дијете, а "шоферка" на ауту је пукла.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Тагови :

Саобраћајна несрећа

povrijeđen pješak

Борча

