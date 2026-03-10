Стравична исповијест дједа отетог тинејџера: Пријетили да ће му тијело појести црви

Аутор:АТВ
10.03.2026
17:37

Дједа тинејџера (14) који је отет синоћ у Обреновцу испричао је све о језивом случају и какав је шок доживео дјечак, као и његова породица.
У Обреновцу се синоћ догодило језиво насиље над малољетним дјечаком (15), када су, како се сумња, Драган П. (33) и Слађан М. (50) починили кривично дјело противправно лишење слободе, тако што су уз употребу физичке силе увукли дјечака у аутомобил, а затим га тукли.
О свему што се догодило проговорио је дједа дјечака, који кроз огорчење и невјерицу препричава драматичне тренутке које му је унук описао након што је успео да се врати кући.
"Ја сам те вечери сједио у кући и гледао турску серију, све је било нормално. Унук је отишао на своје уобичајено мјесто да тренира и све је било као и свако друго вече. Никада се овдје није овако нешто догодило, а онда је мој унук дотрчао кући сав избезумљен и узнемирен", прича дјед за Телеграф.
Дјечак је, како каже, често тренира одмах поред куће у којој живе осумњичени Драган П. са породицом, као и Слађан М. са својом породицом. Ту има импровизован полигон на којем дјечак ради згибове и вјежбе, а при томе све биљежи камером свог телефона.
"Он ту тренира сваки дан, комшије га знају и сви га воле. Тог дана, како ми је испричао, видио је двојицу мушкараца како излазе из куће одмах поред, упалили су аутомобил и пришли му баш прије него што је почео са снимањем својих вјежби. Један је изашао из возила, питао га шта ту ради и пре него што је стигао да одговори, ударио му шамар", препричава видно потресен човјек.
Према његовим ријечима, дјечака су тада буквално приморали да уђе у аутомобил, а возач, за кога тврде да је Драган П, му је отео телефон и ставио га инструмент таблу.
"Рекли су му да уђе у аутомобил, а он је, уплашен њиховим приступом, ћутке послушао. Питао их је зашто га возе и гдје, као и шта хоће од њега, а они су му говорили да мора да призна нешто и да врати неке паре", наводи деда.
Како он тврди, дјечак није познавао те људе, није знао како се зову, нити о каквим парама или признању причају. Када је дјечак, према његовим ријечима, рекао да нема шта да призна, нити да зна о каквим парама је ријеч, нападачи су окренули аутомобил и упутили се ка локалној депонији у њиховом мјесту.
Дјед каже да му је унук испричао како су га одвезли на мрачно мјесто поред пута гдје су му упутили застрашујуће претње, ударали пар пута, а затим и вукли по трави.
"Каже да су стали близу депоније и да му је тај човек рекао да ће га убити и да га нико никада неће пронаћи. Показивао му је неко жбуње и говорио да тамо има тијела које су већ појели црви. Замислите какав је то страх за дијете", каже он видно потресен над судбином свог унука.
Према његовим ријечима, други мушкарац који је био у аутомобилу наводно је покушавао да смири ситуацију, али му није физички помогао.
"Унук ми је рекао да је сувозач неколико пута говорио: "Пусти дијете", али овај није хтио. Извукао га је на тој депонији из кола и вукао га по трави лупајући му шамаре. У колима је унук покушавао да дође до свог телефона тако што је гуркао сувозача и молио га да му врати телефон како би могао да позове мог сина или барем локацију да укључи, али се овај правио као да дјечак уопште није ту, а тада га је возач ударио лактом у слјепоочницу", каже дјед.
Вече је, према причи дједа који је цијелу ноћ провео уз потресеног унука, кулминирало тиме што су дечака одвели у кућу где живи, како он тврди, Драган П. са женом и дјецом.
"Увели су га унутра, гдје је, како ми је испричао, у спаваћој соби била његова жена са дјецом, а једно дете је имало крв на лицу. Она га је питала зашто је довео туђе дијете, али се унук не сећа да ли јој је можда нешто одговорио зато што је одмах почео поново да га малтретира и застрашује претњама да ће да га удари опет. Међутим, унук је тада скупио храброст и побунио се и успео да побјегне из куће дошавши до нас, а ми смо звали полицију", додаје дједа несрећног дјечака.
Према причи комшија, нападнути дјечак је веома узоран младић који се у потпуности посветио спорту и сви који га знају тврде да је све само не проблематичан, а оно што им се догодило у комшилуку увукло им је језу у кости.
"Сви смо у шоку када смо чули шта се догодило, просто не можемо да поверујемо да је неко такав у нашем крају. Дијете, па и да је учинило нешто, не заслужује тако да га третираш. Нико нема права да дира туђе дијете. Па и само за претњу га треба ухапсити, а не за возикање по депонији, ударање и трауме које ће му сада остати до краја живота", навела је једна комшиница.
Додаје и да су, како је чула од других комшија, мушкарци који су наводно умијешани у инцидент већ раније правили проблеме у комшилуку.
"Људи су говорили да пију, да праве проблеме, али нико није могао да замисли да ће се овако нешто догодити", додаје комшиница.
Драган П. и Слађан М. ухапшени су у Обреновцу због сумње да су, у саизвршилаштву, извршили кривично дјело противправно лишење слободе.
"Они се сумњиче да су синоћ у Белом Пољу, уз употребу физичке силе, увукли дјечака у возило, потом се одвезли до оближње депоније гдје су га неколико пута ударили, а затим вратили", наводи се у саопштењу полиције.
Полиција их је убрзо ухапсила и по налогу надлежног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Обреновцу, одређено им је задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити спроведени у тужилаштво.
