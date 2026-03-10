Ове ципеле ће бити неизоставни комад обуће током прољећа

Аутор:АТВ
10.03.2026
17:28

Мокасине су већ неко вријеме хит. Свестране, безвременске и ненаметљиво елегантне, одличан су избор за готово сваку прилику, али оно што ћемо носити и што је увелико већ у излозима као модни тренд јесу - бродарице.
Овај стил, који одише "тихим луксузом", некад је био резервисан за власнике јахти, али сада се пробија на модне писте и у уличну моду. С обзиром на њихове наутичке коријене, не чуди што управо овај модел преузима вођство као омиљена обућа за предстојеће топлије мјесеце.
Бродарице су биле свеприсутне на модним пистама за прољеће и љето 2026. године. Због њиховог безвременског шарма, свестраности и лакоће комбиновања за сваку прилику, бродарице се намећу као савршен стил равних ципела у који се исплати уложити.
Попут мокасина, бродарице су једноставан начин да подигнете комбинације с ланеном одјећом током топлијих мјесеци. За заокружен изглед једноставно додајте одговарајућу кожну јакну, преноси Супержена.
Бродарице ће додати углађену ноту комбинацијама с бијелим памучним кратким панталонама. Кључ елегантног изгледа је у усклађивању тонова. Поиграјте се мијешањем и спајањем бијелих, крем и смеђих нијанси.
Ове ципеле су довољно суптилне да се добро уклапају с упечатљивим комадима попут сакоа с карираним узорком. Уз то, бродарице једнако беспријекорно могу да се носе с фармеркама, као и мокасине или балетанке. Модели од брушене коже помажу уношењу текстуре у прољећну одјевну комбинацију. Упарите их с вуненим сакоом за префињен изглед.
Приликом одабира бродарица, материјал би требало да буде приоритет. Модели израђени од 100% коже или брушене коже најиздржљивији су и најбоље направљени, што гарантује да ће годинама остати дио ваше гардеробе.
