Узнемирујуће тврдње са КиМ: Куртијеви људи планирали атентат Гренела

АТВ

10.03.2026

17:07

Узнемирујуће тврдње са КиМ: Куртијеви људи планирали атентат Гренела
Фото: Танјуг/АП

Новинар са Косова Милаим Зека изнио је озбиљне оптужбе на рачун структура блиских премијеру привремених институција у Приштини Аљбину Куртију, тврдећи да су наводно пресретнути разговори у којима се помиње планирање напада на америчког изасланика Ричарда Гренела.

Према његовим тврдњама, у пресретнутим комуникацијама милитанти који се повезују са Куртијевим политичким окружењем наводно говоре о организовању атентата на Гренела, који је у више наврата био укључен у дипломатске процесе везане за регион.

Зека је упозорио да би такве информације, уколико се покажу тачним, могле имати озбиљне посљедице по политичке односе и безбједносну ситуацију, с обзиром на то да се ради о америчком званичнику који је био дио администрације предсједника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа.

Он је у својим изјавама посебно критиковао политику Аљбина Куртија, тврдећи да је тзв. косовски премијер годинама у сукобу са америчким администрацијама.

Према Зекиним ријечима, Курти је током година показивао отворено неслагање са политикама Вашингтона, без обзира на то која је администрација била на власти.

Како је навео, такав однос према Сједињеним Америчким Државама траје још од 1999. године па све до данас.

Зека сматра да је таква политика довела до озбиљних политичких напетости између Куртијеве власти и појединих америчких званичника, укључујући и Ричарда Гренела, који је током мандата у Трамповој администрацији био активно укључен у дијалог Београда и Приштине, преноси "Ало".

Тагови :

Аљбин Курти

Ričard Grenel

Косово и Метохија

atentat

