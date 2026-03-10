Узнемирујуће тврдње са КиМ: Куртијеви људи планирали атентат Гренела

Аутор:АТВ
10.03.2026
17:07
Коментари:0
Новинар са Косова Милаим Зека изнио је озбиљне оптужбе на рачун структура блиских премијеру привремених институција у Приштини Аљбину Куртију, тврдећи да су наводно пресретнути разговори у којима се помиње планирање напада на америчког изасланика Ричарда Гренела.
Према његовим тврдњама, у пресретнутим комуникацијама милитанти који се повезују са Куртијевим политичким окружењем наводно говоре о организовању атентата на Гренела, који је у више наврата био укључен у дипломатске процесе везане за регион.
Зека је упозорио да би такве информације, уколико се покажу тачним, могле имати озбиљне посљедице по политичке односе и безбједносну ситуацију, с обзиром на то да се ради о америчком званичнику који је био дио администрације предсједника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа.
Он је у својим изјавама посебно критиковао политику Аљбина Куртија, тврдећи да је тзв. косовски премијер годинама у сукобу са америчким администрацијама.
Journalist from Kosovo, Milaim Zeka, alerts: Militants of Prime Minister Kurti have been caught on wiretaps saying that they will organize an assassination against Trump’s man, Richard Grenell.— Lasgo (@LasgushH69836) March 9, 2026
Kurti has opposed all American administrations, from 1999 until today. pic.twitter.com/OaKAMoASMs
Према Зекиним ријечима, Курти је током година показивао отворено неслагање са политикама Вашингтона, без обзира на то која је администрација била на власти.
Како је навео, такав однос према Сједињеним Америчким Државама траје још од 1999. године па све до данас.
Зека сматра да је таква политика довела до озбиљних политичких напетости између Куртијеве власти и појединих америчких званичника, укључујући и Ричарда Гренела, који је током мандата у Трамповој администрацији био активно укључен у дијалог Београда и Приштине, преноси "Ало".
