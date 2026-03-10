Logo
Прва фотографија Дачића након изласка из болнице

АТВ

10.03.2026

12:54

Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић.
Фото: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Министар унутрашњих послова Србије и предсједник СПС-а Ивица Дачић отпуштен је из болнице на кућно лијечење.

Дачић је на Клиници за пулмологију КЦС био хоспитализован од 25. фебруара због обостране упале плућа. На респиратору се налазио до 2. марта, послије чега му се здравствено стање побољшало.

Дачића је поред чланова породице дочекао и предсједник Србије Александар Вучић који је заједничку фотографију подијелио на Инстаграму.

”Ивица управо излази из болнице. Захвалан лекарима што су направили чудо и срећан због њега и породице која слави живот и велику побједу. Да се нико не наљути, он је социјалиста, ја нисам, те се захваљујем и Богу. П.С. од сљедеће недјеље мораће да ми се придружи у обављању послова, нема више љенчарења”, навео је Вучић у објави на Инстаграму гд‌је је објавио фотографију из болнице на којој је са Дачићем и члановима његове породице, супругом и сином.

Ивица Дачић напустио болницу

