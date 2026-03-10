Драган погинуо у тешкој несрећи: Син потврдио трагичне вијести

Драган П. (62) погинуо је у недјељу у селу Крнуле код Шапца, у саобраћајној несрећи, када је, како се сумња изгубио контролу над мотоциклом и слетио са пута.

Саобраћајна несрећа се догодила у недјељу око 11 сати у селу Крнуле код Шапца.

Драган П. је, како се сумња, изгубио контролу над мотором и слетио са пута. Мотоциклиста је тада задобио тешке тјелесне повреде опасне по живот.

Екипа Хитне помоћи брзо је стигла на лице мјеста, међутим, како сазнаје Блиц, несрећни човјек је подлегао повредама.

"Био је диван човјек, бавио се сточарством"

Познаник погинулог мушкарца је за "Блиц" испричао да је Драган био успјешан пољопривредник и човјек ведрог духа.

"Ово је велики шок за све. Нико не зна како је изгубио контролу над мотором. Он је био искусан возач и веома је био опрезан и одговоран у вожњи. Драган је био врло пристојан и ведар човјек. Он је из села Брдарице. На свом имању је гајио стоку. Био је успјешан сточар.

Драганов син је на друштвеним мрежама потврдио вијест о овој трагедији и том приликом обавијестио породицу и пријатеље да ће његов отац бити сахрањен у уторак.

Подсјетимо, према незваничним сазнањима, у овој несрећи није учествовало друго возило.