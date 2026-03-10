ФИБА Лига шампиона за јуниоре: У Лакташима све спремно за жријеб

Аутор:АТВ
У Лакташима је све спремно за жријеб група за турнир јуниорске ФИБА Лиге шампиона.
Жријеб за турнир који се игра од 7. до 12. априла почиње у 11.00 часова у Културном центру у Лакташима, а 12 екипе биће подијељено у четири групе.
У Лакташе су пристигли Владимир Радмановић и Жарко Чабаркапа, некадашњи репрезентативци Србије и НБА кошаркаши, а присутан је и Перо Антић који је данас именован за амбасадора КК Игокеа.
