ФИБА Лига шампиона за јуниоре: У Лакташима све спремно за жријеб

АТВ

10.03.2026

10:31

0
Фото: АТВ

У Лакташима је све спремно за жријеб група за турнир јуниорске ФИБА Лиге шампиона.

Жријеб за турнир који се игра од 7. до 12. априла почиње у 11.00 часова у Културном центру у Лакташима, а 12 екипе биће подијељено у четири групе.

У Лакташе су пристигли Владимир Радмановић и Жарко Чабаркапа, некадашњи репрезентативци Србије и НБА кошаркаши, а присутан је и Перо Антић који је данас именован за амбасадора КК Игокеа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Košarka

Лакташи

ФИБА Лига шампиона

