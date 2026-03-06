Јокић поново показао зашто је најбољи

Аутор:АТВ
Никола Јокић је поново показао зашто је један од најбољих кошаркаша свих времена.
Денвер Нагетси су славили над Лос Анђелес Лејкерсима са 120:113, а главна улога поново је припала Николи Јокићу. Српски центар је меч завршио са 28 поена – уз шут из игре 10 од 15. Имао је још 12 скокова и 13 асистенција за нови трипл-дабл!
Јокић је, по свом добром старом обичају, трипл-дабл уписао већ пред крај треће четвртине, пише Спортал.
Колико је Сомборац доминантан ове сезоне, најбоље говори податак да тренутно просјечно биљежи трипл-дабл са 28 поена по мечу!
На вјечној ранг листи по броју остварених трипл-даблова српски репрезентативац на другом мјесту сада има 187.
Испред њега је Расел Вестбрук са 207.
Међу најбољих пет су још Оскар Робертсон (181), Меџик Џонсон (138) и Леброн Џејмс (123).
Невјероватан је податак да је послије Јокића сљедећи центар на овој листи Вилт Чемберлејн, са 78.
Most triple-doubles by a center in NBA history:
187 — Nikola Jokic
78 — Wilt Chamberlain
