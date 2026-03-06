Logo
Јокић поново показао зашто је најбољи

Аутор:

АТВ

06.03.2026

10:40

Никола Јокић
Фото: Tanjug/AP Photo/David Zalubowsk

Никола Јокић је поново показао зашто је један од најбољих кошаркаша свих времена.

Денвер Нагетси су славили над Лос Анђелес Лејкерсима са 120:113, а главна улога поново је припала Николи Јокићу. Српски центар је меч завршио са 28 поена – уз шут из игре 10 од 15. Имао је још 12 скокова и 13 асистенција за нови трипл-дабл!

Јокић је, по свом добром старом обичају, трипл-дабл уписао већ пред крај треће четвртине, пише Спортал.

Колико је Сомборац доминантан ове сезоне, најбоље говори податак да тренутно просјечно биљежи трипл-дабл са 28 поена по мечу!

На вјечној ранг листи по броју остварених трипл-даблова српски репрезентативац на другом мјесту сада има 187.

Испред њега је Расел Вестбрук са 207.

Међу најбољих пет су још Оскар Робертсон (181), Меџик Џонсон (138) и Леброн Џејмс (123).

Невјероватан је податак да је послије Јокића сљедећи центар на овој листи Вилт Чемберлејн, са 78.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

