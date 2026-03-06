Logo
АТВ

06.03.2026

17:02

0
Потврђена оптужница против Огњена Орашанина

Суд БиХ потврдио је оптужницу против Огњена Орашанина, који се терети за више кривичних дјела, међу којима су организовани криминал, неовлаштени промет опојним дрогама и прање новца.

Према оптужници, коју је подигло Тужилаштво БиХ, Орашанин је од почетка 2020. до краја 2021. године организовао и руководио криминалном групом која је дјеловала на подручју БиХ, Црне Горе, Србије, Хрватске и Белгије.

"Суд Босне и Херцеговине је 18.2.2026. потврдио оптужницу у предмету Огњен Орашанин, која оптуженог Огњена Орашанина терети да је радњама описаним у оптужници починио кривично дјело организирани криминал из члана 250. став (3) КЗБиХ у вези с кривичним дјелом неовлаштени промет опојним дрогама из члана 195. став (1) КЗБиХ, те кривично дјело помоћ учинитељу послије извршеног кривичног дјела из члана 333. став (2) у вези са ставом (1) КЗРС, затим кривично дјело прање новца из члана 209. став (3) у вези са ставом (2) и ставом (1) КЗБиХ и кривично дјело кривотворење исправе из члана 347. став (1) КЗРС, а све у вези са чланом 53. КЗБиХ", наводе из Суда.

Група је, како се наводи у саопштењу Суда БиХ, била организована с циљем остваривања незаконите добити кроз међународну набавку, пренос и продају опојних дрога. Оптужени се терети и да је помагао починиоцима након извршења кривичних дјела, као и да је новац стечен криминалним активностима убацивао у легалне новчане токове.

На тај начин је, према наводима оптужнице, себи и другим лицима прибавио противправну имовинску корист од најмање 696.500 евра (око 1,39 милиона КМ).

Орашанин се терети и да је прибавио и користио лажну медицинску документацију како би избјегао давање исказа током истраге. Поступак против њега води се пред Судом БиХ.

