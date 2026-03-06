Потврђена оптужница због испадања радника из корпе

Аутор:АТВ
06.03.2026
Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло je оптужницу против Л.Л. (2000), Д. Л. (1959), М.М. (1978) сви из Требиња, те правних лица "Тара Електоринжињеринг" д.о.о. Требиње и АД "Комунално“ Требиње, због сумње да су починили кривично дјело Изазивање опште опасности , односно кривично дјело Непредузимање мјера заштите на раду, а која је оптужница потврђена од стране Основног суда у Требињу.
Оптужница се односи на случај из септембра прошле године када су два радника испала из корпе приликом чега су теже повријеђени.
Оптужницом се Л.Л. ставља на терет да је нехатно, општеопасном радњом и општеопасним средством изазвао опасност за живот људи усљед чега је наступила тешка тјелесна повреда код више лица, на начин да је као радник фирме "Тара“ д.о.о. Требиње по налогу одговорног лица, започео управљање теретним моторним возилом са надограђеном конструкцијом за подизање терета (хидрауличном зглобном дизалицом са корпом), свјестан да није оспособљен за управљање истом, те противно упутама произвођача, у корпи дизалице подигао оштећене К.Д. и М.З. на висину од 360 центиметара од тла, усљед чега је дошло до пуцања ослонца корпе усљед преоптрећења, а којом су приликом оштећени задобили тешке тјелесне повреде, чиме је осумњичени Л.Л. починио кривично дјело Изазивање опште опасности из члана 394. став 1. у вези са ставом 3. и 6. Кривичног законика Републике Српске.
Д.Л. се терети да је, истог дана, као директор у "Тара Електроинжињеринг“ нехатно, нечињењем и непоступањем по прописима изазвао опасност по живот људи, усљед чега је наступила тешка тјелесна повреда код више лица, чиме је као одговорно лице починио кривично дјело Изазивање опште опасности из члана 394. став 1. у вези са ставом 2, 4. и 6. КЗ РС.
Оптужницом се терети и правно лице "Тара Инжињеринг“ доо Требиње, јер су његови руководећи и надзорни органи, пропустили да обезбиједе надзор над законитошћу рада у оквиру привредног друштва, чиме су омогућили извршење протиправне радње, што је изазвало опасност по живот људи, чиме би ово правно лице починило кривично дјело Изазивање опште опасности из члана 394. став 1. у вези са чланом 105. став 4. и чланом 106. исто Закона.
М.М. је оптужен што се, као директор у акционарском друштву "Комунално“ Требиње, нечињењем, свјесно није придржавао законских прописа у мјерама заштите на раду усљед чега је наступила опасност за живот и здравље радника на радном мјесту, чиме би као одговорно лице починио кривично дјело Непредузимање мјера заштите на раду из члана 214. став 1. КЗ РС.
Оптужницом се, такође, терети и правно лице "Комунално“ АД Требиње што су његови руководећи и надзорни органи, пропустили надзор над законитошћу рада у оквиру привредног друштва, те омогућили извршење протиправне радње, што је изазвало опасност по живот људи те, чиме би правно лице починило кривично дјело Непредузимање мјера заштите на раду из члана 214. став 1. КЗ Републике Српске.
