Logo
Large banner

Тежак удес: Мајка гурала колица, на њих налетјело ауто

06.03.2026

22:00

Коментари:

0
Тежак удес: Мајка гурала колица, на њих налетјело ауто
Фото: АТВ

У Смедереву је данас око 18 часова у саобраћајној незгоди повријеђена мајка са дјететом и још једна жена.

Према првим информацијама возач је закачио двије жене, од којих је једна гурала колица, и ударио у месару.

Возач (32) је приведен у полицију и осумњичен за извршење кривичног дјела угрожавање јавног саобраћаја, речено је за Тањуг у Полицијској управи у Смедереву.

Двије жене и беба су задобили лаке тјелесне повреде.

(Танјуг)

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

Smederevo

беба

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Прегазио човјека аутом у дворишту, па побјегао: Комшије затекле ужас

Регион

Прегазио човјека аутом у дворишту, па побјегао: Комшије затекле ужас

3 ч

0
Полиција Србија

Хроника

Једна особа погинула, више повријеђених у директном судару

9 ч

0
Побјегао након удеса на брзом путу код Бањалуке

Хроника

Побјегао након удеса на брзом путу код Бањалуке

13 ч

0
Нова трагедија: Погинуо пјешак у Добоју!

Хроника

Нова трагедија: Погинуо пјешак у Добоју!

1 д

0

Више из рубрике

Потврђена оптужница против Огњена Орашанина

Хроника

Потврђена оптужница против Огњена Орашанина

7 ч

0
Драма у Београду: Мушкарац пријетио пиштољем на улици!

Хроника

Драма у Београду: Мушкарац пријетио пиштољем на улици!

7 ч

0
Радници испали из корпе

Хроника

Потврђена оптужница због испадања радника из корпе

8 ч

0
Окружни суд ”омашио”: Ђукановић и Балдо грешком упућени у Фочу

Хроника

Окружни суд ”омашио”: Ђукановић и Балдо грешком упућени у Фочу

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

06

Забрањују друштвене мреже за дјецу млађу од 16 година

22

58

Сестра Саше Поповића у сузама о јединој жељи коју он није остварио

22

46

Због дојаве о бомби прекинут концерт звијезда 90-их: "Саботирају нас"

22

35

АТВ у срцу свјетске моде: Модели из Републике Српске у Паризу

22

31

Премијер лига БиХ: Борац за наставак успјешног низа против Широког

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner