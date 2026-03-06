Тежак удес: Мајка гурала колица, на њих налетјело ауто

06.03.2026
22:00
Коментари:0
У Смедереву је данас око 18 часова у саобраћајној незгоди повријеђена мајка са дјететом и још једна жена.
Према првим информацијама возач је закачио двије жене, од којих је једна гурала колица, и ударио у месару.
Возач (32) је приведен у полицију и осумњичен за извршење кривичног дјела угрожавање јавног саобраћаја, речено је за Тањуг у Полицијској управи у Смедереву.
Двије жене и беба су задобили лаке тјелесне повреде.
(Танјуг)
