Једна особа погинула, више повријеђених у директном судару

АТВ

06.03.2026

14:22

Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас око 13 часова код Гружанског језера у општини Кнић, потврђено је за "Блиц".

У несрећи је једна особа настрадала, а четири су задобиле повреде.

Према писању наведеног портала, саобраћајна несрећа се догодила када су се директно сударила два возила која су се кретала супротним смеровима.

Ватрогасци спасиоци су из возила извлачили једну повријеђену особу.

Саобраћајна несрећа

poginula osoba

Србија

