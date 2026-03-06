Једна особа погинула, више повријеђених у директном судару

Аутор:АТВ
06.03.2026
14:22
Коментари:0
Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас око 13 часова код Гружанског језера у општини Кнић, потврђено је за "Блиц".
У несрећи је једна особа настрадала, а четири су задобиле повреде.
Према писању наведеног портала, саобраћајна несрећа се догодила када су се директно сударила два возила која су се кретала супротним смеровима.
Ватрогасци спасиоци су из возила извлачили једну повријеђену особу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Економија
2 ч0
Тенис
2 ч0
Здравље
2 ч0
Најновије
Најчитаније
16
58
16
40
16
39
16
20
16
16
Тренутно на програму