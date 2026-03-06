Logo
Large banner

Због прогањања спроведен на психијатрију у Сокоцу

Извор:

АТВ

06.03.2026

11:54

Коментари:

0
Због прогањања спроведен на психијатрију у Сокоцу
Фото: АТВ

Судска полиција Републике Српске ухапсила је С.В. из Деревенте и П.К. из Градишке који су се оглушили о судске одлуке.

Дервенћанина је ухапсила добојска Судска полиција, на основу наредбе Основног суда у Дервенти.

”Након хапшења С.В. је спроведен у Завод за форензичку психијатрију Соколац, због изречене мјере обавезног психијатријског лијечења због почињеног кривичног дјела прогањање”, саопштила је Судска полиција.

П.К. је ухапшен по наредби Основног суда у Градишци и спроведен је у КПЗ Добој на издржавање казне, јер је правоснажно осуђен за кривично дјело недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.

Подијели:

Тагови :

хапшење

Sudska policija

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пао двојац: Провалили у кућу, однијели скоро пола милиона

Хроника

Пао двојац: Провалили у кућу, однијели скоро пола милиона

44 мин

0
Хапшење у Братунцу: Галамили, вријеђали радника пумпе и одбили тест на дрогу

Хроника

Хапшење у Братунцу: Галамили, вријеђали радника пумпе и одбили тест на дрогу

48 мин

0
Судија Основног суда осуђен на годину затвора због хотела ”Чајниче”

Хроника

Судија Основног суда осуђен на годину затвора због хотела ”Чајниче”

49 мин

0
Одузети ауди

Хроника

Накалемио хиљаде марака казни, полиција му одузела луксузни ауди

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

31

Девети протести у Сарајеву

12

27

Тузлак ухапшена са два килограма марихуане

12

26

Хрватска у проблему: Забиљежен драстичан пад запослених у овој области

12

23

Ђајић: Тужио сам и добио одлуку да сам незаконито смијењен

12

21

Нове информације о стању Ивице Дачића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner