Због прогањања спроведен на психијатрију у Сокоцу

Извор:
АТВ
06.03.2026
11:54
Коментари:0
Судска полиција Републике Српске ухапсила је С.В. из Деревенте и П.К. из Градишке који су се оглушили о судске одлуке.
Дервенћанина је ухапсила добојска Судска полиција, на основу наредбе Основног суда у Дервенти.
”Након хапшења С.В. је спроведен у Завод за форензичку психијатрију Соколац, због изречене мјере обавезног психијатријског лијечења због почињеног кривичног дјела прогањање”, саопштила је Судска полиција.
П.К. је ухапшен по наредби Основног суда у Градишци и спроведен је у КПЗ Добој на издржавање казне, јер је правоснажно осуђен за кривично дјело недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.
