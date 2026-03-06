Накалемио хиљаде марака казни, полиција му одузела луксузни ауди

Аутор:Стеван Лулић
06.03.2026
10:23
Коментари:0
М.А. из Дервенте остао је без луксузног аутомобила након што га је полиција зауставила и утврдила да има више прекршаја и хиљаде марака неплаћених казни.
Приликом контроле утврђено је, између осталог, да М.А. нема положен возачки испит.
И ту није крај.
"Извршеним увидом у Регистар новчаних казни утврђено је да исти има дуг у износу од 14.662,15 КМ, те је због због бојазни да ће исти поновити прекршај, имајући у виду да је вишеструки повратник у чињењу прекршаја, путничко возило привремено одузето", наводи полиција.
Против њега ће бити покренут прекршајни поступак због почињеног прекршаја из области Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
16 ч5
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму