Накалемио хиљаде марака казни, полиција му одузела луксузни ауди

Аутор:

Стеван Лулић

06.03.2026

10:23

Одузети ауди
Фото: Уступљена фотографија

М.А. из Дервенте остао је без луксузног аутомобила након што га је полиција зауставила и утврдила да има више прекршаја и хиљаде марака неплаћених казни.

Приликом контроле утврђено је, између осталог, да М.А. нема положен возачки испит.

И ту није крај.

"Извршеним увидом у Регистар новчаних казни утврђено је да исти има дуг у износу од 14.662,15 КМ, те је због због бојазни да ће исти поновити прекршај, имајући у виду да је вишеструки повратник у чињењу прекршаја, путничко возило привремено одузето", наводи полиција.

Против њега ће бити покренут прекршајни поступак због почињеног прекршаја из области Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

