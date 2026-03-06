Logo
Захарова: Европа у стадијуму апсолутног лудила и самоубиства, ситуација се због Ирана мијења

Спутник Србија

06.03.2026

Марија Захарова
Европа је, разматрањем нових санкција Русији чак и у ситуацији када због кризе на Блиском истоку влада несташица горива, очигледно дошла до тачке лудила и самоубиства, оцјенила је Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова.

„То питање не треба гледати са регионалног аспекта – као да ЕУ уводи санкције док у Женеви почињу или се одвијају преговори о Украјини, већа као – ЕУ уводи санкције не узимајући у обзир економске показатеље који се мењају пред нашим очима у вези са ситуацијом и захвативши читав свет у контексту не ескалације, него страшне трагедије на Блиском истоку“, рекла је она у интервјуу за Спутњик.

Како је додала, на Западу су у прошлости покушавали да објасне усвајање санкција некаквим погрешним поступцима Русије на које су они одговарали наводно бранећи људска права и подржавајући демократију у Украјини.

„Сада сви схватају да се они једноставно налазе у стадијуму апсолутног лудила и самоубиства, јер не узимају у обзир промјену ситуације, између осталог – а то није једини показатељ, у вези са енергентима због сукоба који су САД и Израел покренули против Ирана“, нагласила је Захарова.

Зеленски и Епстин-05032026

Свијет

Захарова: Подаци о поступцима кијевског режима према дјеци превазишли би Епстајнов скандал

Сједињене Америчке Државе и Израел 28. фебруара су покренули низ напада на циљеве на територији Ирана, укључујући и на Техеран. У нападу је било цивилних жртава. Иран је након тога покренуо узвратне ракетне нападе на израелску територију, као и на америчке војне објекте на Блиском истоку.

Марија Захарова

Русија

Европа

