Њемачки министар: Иран мора одмах да прекине нападе на треће земље

Извор:

Телеграф

06.03.2026

15:01

Коментари:

0
Њемачки министар: Иран мора одмах да прекине нападе на треће земље

Њемачки министар спољних послова Јохан Вадефул позвао је данас Иран да престане са покретањем "неодговорних" напада на треће земље, али је додао да не види непосредну пријетњу по НАТО савез.

"Потпуно је неоправдано да Иран напада државе које нису учествовале у нападима на Иран", рекао је Вадефул, преноси Ројтерс. Вадефул је, такође, најавио додатну хуманитарну помоћ од скоро 100 милиона евра и рекао да земље морају да осигурају да се расељавање људи на Блиском истоку не претвори "нови талас избјеглица".

Њемачки министар спољних послова је рекао и да Украјина остаје главни безбједносни приоритет Њемачке и позвао Мађарску да престане да блокира помоћ тој земљи, преноси Танјуг.

НАТО

Њемачка

Иран

