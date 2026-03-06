Сијарто: Хрватска и Европска комисија покушавају да ометају испоруку нафте

Извор:
Европска комисија, у договору са Хрватском, покушава да омете испоруке руске нафте Мађарској преко мора, иако су те испоруке законите, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
"Брисел се срамотно договара са Хрватима у покушају да омета испоруку руске нафте Мађарској и Словачкој преко мора. Постоји јасан и оправдан став ЕУ и у складу са одлукама ЕУ, Мађарска и Словачка могу да купују руску нафту све док није могућа испорука нафтоводом", напоменуо је Сијарто.
Он је рекао да је Европска комисија одговорила на писмо Мађарске и Словачке у вези са блокадом нафтовода "Дружба", али да није подржала те двије чланице ЕУ, већ је стала на страну Кијева.
