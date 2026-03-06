Људи у Дубаију примају поруке упозорења: Одмах потражите склониште

Аутор:АТВ
У Дубаију се шаљу упозорења на хитне случајеве путем телефона, а људима се савјетује да „одмах потраже склониште“ због пријетње ракетним нападима из Ирана, док сукоб на Блиском истоку и даље бјесни.
Људи су добили упозорење о ванредној ситуацији на својим телефонима на локацији популарној међу британским туристима због пријетње од ракете.
Становници и посјетиоци Дубаија су на својим телефонима примили упозорење о пријетњи напада из Ирана, док сукоб на Блиском истоку улази у седми дан.
Мирна слика Уједињених Арапских Емирата као туристичке дестинације нарушена је у суботу када је иранско оружје пало на одмаралиште са пет звјездица, угрозило највишу зграду на свијету , усмртивши једну особу и ранивши седам других на аеродрому у главном граду Абу Дабију.
Иран је напао УАЕ и многе друге суседе док узвраћа ударац на велики напад америчких и израелских снага, изазивајући страх и хаос на мјесту које је до суботе било предвидљиво мирно.
Званичници су покушали да увјере становнике и посјетиоце да је систем противваздушне одбране земље међу најбољима на свијету, обарајући дронове и ракете. Ову слику безбједности појачале су и слике борбених авиона који прате комерцијалне авионе који напуштају Међународни аеродром у Дубаију.
Посљедњих дана људи су добијали упозорења на своје телефоне о ракетним нападима, који нису били толико чести, али су се јутрос догодила два.
Посљедице напада поткопале су напоре Емирата да смире тензије са Ираном упркос дугогодишњим сумњама према свом сусједу преко Персијског залива. УАЕ су затворили свој ваздушни простор у суботу, затворили своју амбасаду у Техерану у недјељу и повукли своје дипломате због напада.
„Ова одлука одражава њен чврст и непоколебљив став против сваке агресије која угрожава њену безбједност и суверенитет“, саопштило је Министарство спољних послова у то вријеме. Нападе је назвало „агресивним и провокативним приступом“ који угрожава регион, преноси Курир.
Ваздушни простор је од тада поново отворен, а ограничен број летова је настављен јер многи туристи очајнички желе да напусте регион у ком сукоби.
Хиљаде Британаца желе да напусте регион, а око 4.000 се вратило комерцијалним летовима прије него што је први владин чартер авион слетио на лондонску аеродромску станицу Станстед непосредно прије 1 сат ујутру у петак.
Best emergency alert posts from Dubai. https://t.co/E50FFA6j50— Thane Eichenauer, born Vahid Thane Lee Eichenauer (@ilovegrover) March 6, 2026
