Logo
Large banner

Људи у Дубаију примају поруке упозорења: Одмах потражите склониште

Аутор:

АТВ

06.03.2026

13:11

Коментари:

0
Напад-Дубаи
Фото: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

У Дубаију се шаљу упозорења на хитне случајеве путем телефона, а људима се савјетује да „одмах потраже склониште“ због пријетње ракетним нападима из Ирана, док сукоб на Блиском истоку и даље бјесни.

Људи су добили упозорење о ванредној ситуацији на својим телефонима на локацији популарној међу британским туристима због пријетње од ракете.

Policija

Регион

Ужас: Пијан довезао пријатеља кући, па га прегазио

Становници и посјетиоци Дубаија су на својим телефонима примили упозорење о пријетњи напада из Ирана, док сукоб на Блиском истоку улази у седми дан.

Мирна слика Уједињених Арапских Емирата као туристичке дестинације нарушена је у суботу када је иранско оружје пало на одмаралиште са пет звјездица, угрозило највишу зграду на свијету , усмртивши једну особу и ранивши седам других на аеродрому у главном граду Абу Дабију.

Иран је напао УАЕ и многе друге суседе док узвраћа ударац на велики напад америчких и израелских снага, изазивајући страх и хаос на мјесту које је до суботе било предвидљиво мирно.

Званичници су покушали да увјере становнике и посјетиоце да је систем противваздушне одбране земље међу најбољима на свијету, обарајући дронове и ракете. Ову слику безбједности појачале су и слике борбених авиона који прате комерцијалне авионе који напуштају Међународни аеродром у Дубаију.

Kofer putovanje

Србија

Београд објаснио зашто је издато посебно упозорење за путовање у Хрватску

Од јутрос два ракетна напада

Посљедњих дана људи су добијали упозорења на своје телефоне о ракетним нападима, који нису били толико чести, али су се јутрос догодила два.

Посљедице напада поткопале су напоре Емирата да смире тензије са Ираном упркос дугогодишњим сумњама према свом сусједу преко Персијског залива. УАЕ су затворили свој ваздушни простор у суботу, затворили своју амбасаду у Техерану у недјељу и повукли своје дипломате због напада.

„Ова одлука одражава њен чврст и непоколебљив став против сваке агресије која угрожава њену безбједност и суверенитет“, саопштило је Министарство спољних послова у то вријеме. Нападе је назвало „агресивним и провокативним приступом“ који угрожава регион, преноси Курир.

Ваздушни простор је од тада поново отворен, а ограничен број летова је настављен јер многи туристи очајнички желе да напусте регион у ком сукоби.

Доктор болница

Здравље

Реагујте на вријеме: Ови симптоми указују на озбиљно обољење

Хиљаде Британаца желе да напусте регион, а око 4.000 се вратило комерцијалним летовима прије него што је први владин чартер авион слетио на лондонску аеродромску станицу Станстед непосредно прије 1 сат ујутру у петак.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Dubai

Иран кула у Дубаију

Упозорење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Свештеник подсјећа вјернике: Мањи гријех је мрсна храна, него да урадите ово током Васкршњег поста

Друштво

Свештеник подсјећа вјернике: Мањи гријех је мрсна храна, него да урадите ово током Васкршњег поста

4 ч

0
Додик: Орбан државник и наш пријатељ, а Зеленски глумац који глуми комедију

Република Српска

Додик: Орбан државник и наш пријатељ, а Зеленски глумац који глуми комедију

4 ч

9
Евро паре новац

Занимљивости

Пуни се новчаник: Овај знак до априла заборавља беспарицу

4 ч

0
Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету

Здравље

Грип и даље хара: Ево како се правилно лијечити уколико осјетите симптоме

4 ч

0

Више из рубрике

Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп о Ирану: Желимо да уђемо и очистимо све!

4 ч

0
Србин пао у Њемачкој: Покушај телефонске преваре завршио у лисицама

Свијет

Србин пао у Њемачкој: Покушај телефонске преваре завршио у лисицама

4 ч

0
Трамп: Вашингтону не треба нови Хамнеи

Свијет

Трамп: Вашингтону не треба нови Хамнеи

5 ч

1
Руска специјалан војна операција, сукоб у Украјини

Свијет

Москва и Кијев размијенили ратне заробљенике

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

58

Ово је други човјек који је комплетирао ски скокове!

16

40

Истраживање: Пронађене двије врсте сисара за које се вјеровало да су изумрле

16

39

У Паризу представљена колекција Марине Радетић Лове Марин

16

20

Драма у Београду: Мушкарац пријетио пиштољем на улици!

16

16

Трамп: Куба ће убрзо пасти, САД спремају специјалну политику према Хавани

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner