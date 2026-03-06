Реагујте на вријеме: Ови симптоми указују на озбиљно обољење

Аутор:АТВ
Тумори надбубрежне жлијезде често се откривају случајно, али одређени симптоми могу указивати на хормонски активну промјену.
Тумори надбубрежних жлезда спадају међу ријеђе промене у организму, али могу имати снажан утицај на здравље јер ове мале жлезде изнад бубрега производе хормоне који регулишу крвни притисак, метаболизам, ниво шећера у крви и одговор организма на стрес. У већини случајева промене на надбубрежним жлездама открију се случајно, током прегледа абдомена или снимања због неког другог разлога, али понекад тијело ипак шаље сигнале које не би требало игнорисати.
Према процјенама из медицинске литературе, промјене на надбубрежним жлијездама налазе се код неколико процената одраслих особа, посебно после четрдесете године живота. Већина тих промјена је бенигна и не захтијева операцију, али је важно да се свака откривена промена пажљиво процјени како би се утврдило да ли производи хормоне или носи ризик по здравље. На могуће симптоме на Инстаграм налогу упозорава др Бранислав Ровчанин, специјалиста опште хирургије.
"Тумори надбубрежне жлезде најчешће не дају симптоме, али постоје знакови на које треба обратити пажњу. Ако имате необјашњиво висок крвни притисак који се тешко контролише, изненадне главобоље, знојења, убрзан пулс, развој гојазности, то може бити сигнал да надбубрежна жлијезда лучи превише хормона. Такође нагли пораст тјелесне масе, слабост мишића, појава модрица без разлога, па чак и маљавости код жена, могу указивати на хормонски активан тумор", открива др Ровчанин.
Надбубрежне жлијезде луче више важних хормона, међу којима су кортизол, алдостерон и адреналин. Када тумор доведе до њихове прекомерне производње, могу се јавити различити симптоми, од повишеног крвног притиска и убрзаног рада срца до промјена у телесној тежини и изгледу коже.
Доктор Ровчанин објашњава да се у великом броју случајева промјене на надбубрежним жлијездама откривају сасвим случајно.
"У већини случајева се открију случајно, током рутинског прегледа абдомена или скенера због неке друге тегобе. Зато је важно да се свака промјена надбубрежних жлијезди даље обради и процјени, како би се на време препознало да ли је потребна терапија или чак операција. Ако имате симптоме који се не могу објаснити уобичајеним разлозима, консултујте се са љекаром и обавите ултразвук или додатну дијагностику", поручује доктор Бранислав Ровчанин.
Љекари наглашавају да сама чињеница да је промјена откривена на надбубрежној жлијезди не значи аутоматски и озбиљну болест. Међутим, додатна дијагностика, која може укључивати лабораторијске анализе хормона и детаљнија снимања, помаже да се утврди да ли је промјена хормонски активна и да ли захтијева праћење или лијечење, преноси Курир.
