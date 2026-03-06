Logo
Додик: Орбан државник и наш пријатељ, а Зеленски глумац који глуми комедију

06.03.2026

12:48

Коментари:

9
Додик: Орбан државник и наш пријатељ, а Зеленски глумац који глуми комедију
Фото: Srna

Пријетње које је украјински предсједник Володимир Зеленски упутио премијеру Мађарске Виктору Орбану, нису само акт непоштовања суверенитета, већ отворени чин непријатељства који најоштрије осуђујем, истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Немоћан да народу Украјине понуди ништа више од страдања и патње, Зеленски се устремио на државнике који свом народу доносе сигурност и просперитет. Мађарска и премијер Орбан небројено пута демонстрирали су да су на страни мира, на страни живота, што очигледно смета онима који су спремни да жртвују туђе животе зарад своје власти", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Додаје да је правда увијек била изнад силе.

"Живот је увијек побјеђивао. Зато је Виктор Орбан државник, а Зеленски глумац који глуми комедију, док његов народ доживљава трагедију. Република Српска увијек ће бити уз своје пријатеље, а Мађарска и Виктор Орбан су наши доказани пријатељи", закључио је Додик.

Милорад Додик

Виктор Орбан

Володимир Зеленски

Коментари (9)
