Додик: Нове генерације стручњака доприносе очувању безбједности и сигурности свих грађана

Извор:

СРНА

06.03.2026

12:02

Коментари:

0
Додик: Нове генерације стручњака доприносе очувању безбједности и сигурности свих грађана
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао је декану Факултета безбједносних наука у Бањалуци Предрагу Ћеранићу, професорима, студентима и свим запосленима девет година постојања и рада ове високообразовне установе, истичући да се кроз знање, истраживање и професионално усавршавање стварају генерације стручњака који доприносе очувању безбједности и сигурности свих грађана.

"Ваш предан рад на образовању стручног кадра, развоју науке и јачању безбједносног система представља значајан допринос стабилности и напретку нашег друштва", истакао је лидер СНСД-а.

Додик је указао да савремени безбједносни изазови јасно показују колики је значај образовних установа, попут Факултета безбједносних наука, и колико је њихова улога важна у изградњи и јачању перспективе за стабилну и сигурну будућност Републике Српске.

Ненад Стевандић-01092025

Република Српска

Стевандић: Свијет срља у амбис

"Уз жеље за даљи успјешан рад, континуиран развој и нове академске и професионалне успјехе, нека Факултет безбједносних наука и у будућности остане снажан стуб знања, одговорности и безбједности нашег друштва", поручио је Додик.

Факултет безбједносних наука је најмлађа чланица Универзитета у Бањалуци настала трансформацијом Високе школе унутрашњих послова која је дјеловала у оквиру Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Тагови :

Милорад Додик

Fakultet bezbjednosnih nauka

čestitka

Коментари (0)
