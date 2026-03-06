Logo
Стевандић: Свијет срља у амбис

Аутор:

АТВ

06.03.2026

11:54

Коментари:

0
Предсједник Народне скупштине Републике Српске
Фото: АТВ

Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске осврнуо се на актуелна дешавања и ратне сукобе широм свијета, наводећи да свијет срља у амбис.

Поручује да је алтернатива мир, а не нови и већи рат.

"У сваком рату сви мисле да могу постићи више за себе а највеће жртве су увек цивили и невини. Свијет срља у амбис. Велики дио ЕУ преко Украјине је у сукобу са Русијом. На блиском истоку рат САД и Израела са Ираном је захватио већ 14 држава. Алетнатива је мир, а не нови и већи рат", написао је Стевандић на Иксу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Ненад Стевандић

Израел Иран

