Стевандић: Свијет срља у амбис

Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске осврнуо се на актуелна дешавања и ратне сукобе широм свијета, наводећи да свијет срља у амбис.
Поручује да је алтернатива мир, а не нови и већи рат.
"У сваком рату сви мисле да могу постићи више за себе а највеће жртве су увек цивили и невини. Свијет срља у амбис. Велики дио ЕУ преко Украјине је у сукобу са Русијом. На блиском истоку рат САД и Израела са Ираном је захватио већ 14 држава. Алетнатива је мир, а не нови и већи рат", написао је Стевандић на Иксу.
