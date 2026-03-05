Logo
Large banner

Јанковић за АТВ: Најријеђи узрок несреће је стање пута

Аутор:

АТВ

05.03.2026

22:53

Коментари:

1
Мирослав Јанковић
Фото: АТВ

Узрок саобраћајних несрећа на путу је најријеђе стање пута, оно је мање од 2%, рекао је Мирослав Јанковић, директор путева Републике Српске.

"У плану је реконструкција магистралног пута Билећа - Требиње. Кредит који је одобрен прошле године у јануару планира се имплементација тог кредита средином 2026. године, у плану је рехабилитација пута Билећа-Требиње. Скоро смо ријешили једну црну тачку на тој дионици, не у потпуности остало је још да ставимо заштитне мреже и и да урадимо нову коловозну реконструкцију на том путу чиме ћемо добити једно сигурније мјесто", рекао је Мирослав Јанковић, директор путева Републике Српске.

Јанковић појашњава да у зимском периоду асфалтне базе не раде те се из тог разлога не могу радити завршни асфалтни слојеви као и да треба сачекати топлије вријеме.

"Узрок саобраћајних несрећа на путу је најријеђе стање пута, оно је мање од 2%. Ако би ушли у анализу видјели би да је то чак у промилима. Нажалост, перцепција јавности је сасвим другачија. Саобраћајна несрећа се не може десити на њиви, већ се дешава на путу. Ако су возачи придржавају свих прописа путеви су апсолутно безбједни", каже Јанковић.

Путеви Републике Српске управљају мрежом регионалних и магистралних путева укупне дужине 4 250 км.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Путеви Републике Српске

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Застој у саобраћају због снијега: Експресна реакција Путева Српске, екипе на терену

Градови и општине

Застој у саобраћају због снијега: Експресна реакција Путева Српске, екипе на терену

2 седм

0
Јанковић: Уколико добијемо сагласност Града, у понедјељак наставак радова у Чесми

Бања Лука

Јанковић: Уколико добијемо сагласност Града, у понедјељак наставак радова у Чесми

3 седм

0
Пут Требиње

Градови и општине

Санацији усијека Жудојевићи никад краја

1 мј

0
Радови на мосту у Чесми

Бања Лука

Директор Путева открио када ће бити готови радови на мосту у Чесми

1 мј

0

Више из рубрике

Драган Лапчевић прешао у СПС

Република Српска

Драган Лапчевић прешао у СПС

2 ч

0
У овом случају ће Српска плаћати дио алиментације за дјецу

Република Српска

У овом случају ће Српска плаћати дио алиментације за дјецу

8 ч

3
Цвијановић и Ковачевић у Вашингтону на самиту Савеза суверених нација

Република Српска

Цвијановић и Ковачевић у Вашингтону на самиту Савеза суверених нација

9 ч

9
Недељко Чубриловић, предсједник ДЕМОС-а

Република Српска

ДЕМОС остаје без још једног посланика

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

03

Орбан о пријетњама Зеленског

22

53

Јанковић за АТВ: Најријеђи узрок несреће је стање пута

22

52

Финска укида забрану распоређивања нуклеарног оружја на својој територији

22

39

Израел уништио 80 одсто иранских ПВО система

22

34

Песков : Ово није наш рат

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner