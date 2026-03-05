Јанковић за АТВ: Најријеђи узрок несреће је стање пута

Аутор:АТВ
05.03.2026
22:53
Коментари:1
Узрок саобраћајних несрећа на путу је најријеђе стање пута, оно је мање од 2%, рекао је Мирослав Јанковић, директор путева Републике Српске.
"У плану је реконструкција магистралног пута Билећа - Требиње. Кредит који је одобрен прошле године у јануару планира се имплементација тог кредита средином 2026. године, у плану је рехабилитација пута Билећа-Требиње. Скоро смо ријешили једну црну тачку на тој дионици, не у потпуности остало је још да ставимо заштитне мреже и и да урадимо нову коловозну реконструкцију на том путу чиме ћемо добити једно сигурније мјесто", рекао је Мирослав Јанковић, директор путева Републике Српске.
Јанковић појашњава да у зимском периоду асфалтне базе не раде те се из тог разлога не могу радити завршни асфалтни слојеви као и да треба сачекати топлије вријеме.
"Узрок саобраћајних несрећа на путу је најријеђе стање пута, оно је мање од 2%. Ако би ушли у анализу видјели би да је то чак у промилима. Нажалост, перцепција јавности је сасвим другачија. Саобраћајна несрећа се не може десити на њиви, већ се дешава на путу. Ако су возачи придржавају свих прописа путеви су апсолутно безбједни", каже Јанковић.
Путеви Републике Српске управљају мрежом регионалних и магистралних путева укупне дужине 4 250 км.
