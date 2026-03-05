У овом случају ће Српска плаћати дио алиментације за дјецу

Аутор:АТВ
05.03.2026
16:05
Коментари:0
Приједлог закона о издржавању дјеце који је данас на сједници на Сокоцу утврдила Влада Републике Српске подразумијева да у случају када родитељи неодговорно извршавају своју обавезу из судске одлуке у вези финансирања малољетне дјеце, Српска преузима обавезу да уплаћује одређени износ алиментације, рекао је министар здравља и социјалне заштите Српске Ален Шеранић.
Шеранић је на конференцији за новинаре рекао да су за подношење захтјева за алиментацију потребна два документа – одлука суда или другог надлежног органа, као и рјешење о извршењу одлуке суда.
Према његовим ријечима, ово право се неће моћи користити ретроактивно, него од дана подношења захтјева Фонду дјечије заштите.
Шеранић је прецизирао да је износ за уплату алиментацију 229 КМ и више, зависно од конкретне ситуације.
Према његовим ријечима, Република Српска овим законом показује сензибилитет према дјеци, а оперативне ствари ће спроводити Правобранилаштво и надлежне институције.
Он је најавио да се приводи крају израда измјена и допуна Закона о социјалној заштити у вези са потребом дјеце за додатним збрињавањем.
Шеранић је додао да је Влада Републике Српске данас прихватила и информацију о оснивању одјељења за малољетне делинквенте при Заводу за форензичку психијатрију на Сокоцу.
