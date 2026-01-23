Logo
Детаљи развода Тошића и Карлеуше: Колико Душко плаћа алиментацију

АТВ

23.01.2026

11:02

Душко Тошић није насилно ушао у стан Јелена Карлеуше, огласио се адвокат који каже да је стан и његов
Фото: Instagram/duskotosic

Душко Тошић у сриједу поподне ушао је у стан на Дедињу у којем је након развода живјела Јелена Карлеуша са кћеркама, и том приликом наводно замијенио браве на вратима.

За то вријеме, Јелена је боравила у Дубаију са њиховим насљедницама.

До скандала је дошло након што је пјевачица јавно изнијела тврдњу да бивши фудбалер не измирује обавезе по питању алиментације за дјецу.

Међутим, Душко је преко свог адвоката саопштио да редовно плаћа алиментацију и да не дугује ништа.

Како домаћи медији сазнају, ово су детаљи споразумног развода Карлеуше и Тошића, о којем се до сада само спекулисало у медијима.

Хиљаду евра по дјетету

Према том договору, Душко је дужан да на рачун Јелене Карлеуше мјесечно уплаћује 2.000 евра, у динарској противвриједности, односно 1.000 евра по детету. Оно што је посебно занимљиво је и ставка из уговора да је Тошић дужан и да једном годишње уплати 10.000 евра за љетовање дјеце.

До сада није познато шта из ових ставки Тошић није испунио па се Јелена јавно пожалила да њен бивши муж не поштује договор, пише "Курир".

Како је "Телеграф" раније објавио, Јелени Карлеуши је, 21. јануара, на рачун је легло 1.700.000 динара, на име заосталих алиментација које је Душко Тошић био у обавези да уплаћује.

Огласио се адвокат

Овим поводом се огласио се и Никола Премовић, адвокат Душка Тошића.

Његов адвокат у четвртак је, 22. јануара, у саопштењу навео како његов клијент не дугује ништа за алиментације, али није споменуто да су оне исплаћене тек претходног дана.

"Као адвокат Душка Тошића, а по његовом налогу, поводом различитих медијских текстова везаних за наводни Душков ‘упад’ у сопствени стан, као и текстова који се односе на неплаћање алиментације за његове малољетне кћерке, истичем сљедеће:

Душково дуговање по основу издржавања алиментације износи нула динара. Дакле, он не дугује ниједну алиментацију.

Душко није упао, обио стан, нити се у истом "забарикадирао", већ је ушао у сопствени стан, који му припада по пуноважном купопродајном уговору. Не ради се ни о каквом насилном упаду, већ о уласку у непокретност у којој борави са неспорним правним основом.

Током периода развода брака, договор је био да се Јелена Карлеуша са кћеркама пресели у вилу у Улици Аугуста Цесарца, док би Душко наставио да живи у предметном стану, што је констатовано и у споразуму о разводу брака. Како до тог пресељења никада није дошло, Душко је одлучио да уђе у сопствени стан", пише у саопштењу.

Иначе, Јелена је тек прије неколико дан изјавила да њен бивши супруг дугује алиментације, што је њега, наводно, разбјеснило.

"Да кажем истину?! Не плаћа алиментацију, ево апел сада. Покушавам да ријешим тај проблем ван медија и неким људским односом преко адвоката, али не успијевам. У име свих жена које се боре за право да добијају ту помоћ од партнера и оца њихове дјеце дужна сам да говорим о томе. Србија је увела нови закон, по којем ће се то регулисати. Ако један родитељ не исплати двије алиментације другом родитељу који над дјецом има старатељство, овај други ће то наплатити од државе, а држава ће гонити овог који не испуњава своје законом прописане обавезе. Тако да ће и Душко бити ријешен!".

(Телеграф)

