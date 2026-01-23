На ове услове је пристао Тошић да би се развео од Карлеуше

Извор:
Душко Тошић је у сриједу у поподневним часовима "упао" у стан на Дедињу у којем је од развода живјела Јелена Карлеуша са кћеркама. Он је том приликом замијенио браве на вратима, а до скандала је дошло због пјевачицне изјаве да бивши фудбалер не плаћа алиментацију за децу.
Тошић је у међувремену, преко свог адвоката, поручио да он редовно плаћа своје обавезе према дјеци и да дугује нула динара.
Према том договору, Душко је дужан да на рачун Јелене Карлеуше мјесечно уплаћује 2.000 евра, у динарској противвриједности, односно 1.000 евра по дјетету. Оно што је посебно занимљиво је и ставка из уговора да је Тошић дужан и да једном годишње уплати 10.000 евра за љетовање дјеце.
До сада није познато шта из ових ставки Тошић није испунио па се Јелена јавно пожалила да њен бивши муж не поштује договор.
"Да кажем истину?! Не плаћа алиментацију, ево апел сада", поручила је Јелена, па додала:
"Покушавам да решим тај проблем ван медија и неким људским односом преко адвоката, али не успијевам. У име свих жена које се боре за право да добијају ту помоћ од партнера и оца њихове деце дужна сам да говорим о томе. Србија је увела нови закон, по којем ће се то регулисати. Ако један родитељ не исплати двије алиментације другом родитељу који над децом има старатељство, овај други ће то наплатити од државе, а држава ће гонити тог који не испуњава своје законом прописане обавезе. Тако да ће и Душко бити ријешен - објаснила је Карлеуша.
Овим поводом се огласио се и Никола Премовић, адвокат Душка Тошића.
"Као адвокат Душка Тошића, а по његовом налогу, поводом различитих медијских текстова везаних за наводни Душков ‘упад’ у сопствени стан, као и текстова који се односе на неплаћање алиментације за његове малољетне кћерке, истичем следеће:
Душково дуговање по основу издржавања алиментације износи нула динара. Дакле, он не дугује ниједну алиментацију.
Душко није упао, обио стан, нити се у истом "забарикадирао", већ је ушао у сопствени стан, који му припада по пуноважном купопродајном уговору. Не ради се ни о каквом насилном упаду, већ о уласку у непокретност у којој борави са неспорним правним основом.
Током периода развода брака, договор је био да се Јелена Карлеуша са ћеркама пресели у вилу у Улици Аугуста Цесарца, док би Душко наставио да живи у предметном стану, што је констатовано и у споразуму о разводу брака. Како до тог пресељења никада није дошло, Душко је одлучио да уђе у сопствени стан, пише у саопштењу, пише Курир.
