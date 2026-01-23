Logo
Више бањалучких улица данас без струје

Извор:

АТВ

23.01.2026

07:18

Коментари:

0
Више бањалучких улица данас без струје
Фото: АТВ

Због планираних радова на електромрежи, више улица у Бањалуци данас остаје без струје.

Како је саопштено из “Електропривреде”, без струје ће бити дијелови улица Благоја Паровића, Грмечка и Јована Бијелића и то у периоду од 10 до 12.

"Од девет до 14 часова без струје ће бити дијелови улица Милана Радмана, Драгише Васића, Равногорска, Петра Рађеновића, Петра Прерадовића и Слободана Јовановића", наводе они.

Јуриј Ушаков

Свијет

Порука из Кремља након преговора: Без територијалног рјешења нема трајног мира

Такође, од девет до 13 часова без струје ће бити дијелови улица Дуципоље, Војводе Уроша Дреновића и Стојка Врањеша, као и дио насеља Карановац.

