Трамп: Масивна флота војних бродова САД креће се ка Ирану

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да се "масивна флота" војних бродова САД креће ка Ирану, понављајући притом да се "нада да неће морати да употријебе силу".
Обраћајући се новинарима у авиону на повратку из Давоса, Трамп је поново изнио тврдњу да је Иран одустао од планова за погубљење 837 демонстраната као одговор на његове пријетње по том питању, преноси Тајмс оф Израел.
- Имамо огромну флоту која се креће у том правцу и можда нећемо морати да је користимо - рекао је Трамп.
Он је додао да "веома пажљиво" прати дешавања у Ирану.
