Трамп: Масивна флота војних бродова САД креће се ка Ирану

23.01.2026

07:08

Доналд Трамп предсједник САД-а
Фото: Alex Brandon/Tanjug/AP

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да се "масивна флота" војних бродова САД креће ка Ирану, понављајући притом да се "нада да неће морати да употријебе силу".

Обраћајући се новинарима у авиону на повратку из Давоса, Трамп је поново изнио тврдњу да је Иран одустао од планова за погубљење 837 демонстраната као одговор на његове пријетње по том питању, преноси Тајмс оф Израел.

Путин кушнер Виткоф

Свијет

Састанак Путина и Виткофа трајао више од три и по сата

- Имамо огромну флоту која се креће у том правцу и можда нећемо морати да је користимо - рекао је Трамп.

Он је додао да "веома пажљиво" прати дешавања у Ирану.

