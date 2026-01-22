Крвави напад у Белгији: Улетио у масу, па редом убадао ножем

22.01.2026
22:44
Коментари:0
Шест особа је повријеђено у масовном нападу ножевима у Антверпену, а двоје повријеђених се у болници боре за живот.
Напад се догодио током протеста у близини прометног трга Операплеин у четвртак увече.
Инцидент се одиграо током курдске демонстрације на Тргу Опера, гдје су биле истакнуте курдске заставе.
На протесту је било око 50 учесника, а полиција је већ била присутна како би надгледала скуп, који је већи дио вечери протекао мирно.
BREAKING: At least six people stabbed close to a pro-Kurdish protest in Antwerp, Belgium; two suspects detained. pic.twitter.com/zeJvovPDp6— World Source News (@Worldsource24) January 22, 2026
Како се демонстрација приближавала крају, око 19.20 часова, ситуација је изненада ескалирала.
Према наводима полиције, тада је дошло до убадања ножем, након чега су полицајци одмах интервенисали и позвали екипе хитне помоћи.
Сцена
Полицајци који су већ били на тргу пружили су прву помоћ повређенима пре доласка амбулантних возила.
Полиција је у међувремену ухапсила двојицу осумњичених и покренула истрагу.
Четворо повријеђених пронађено је на самом тргу, док су пета и шеста жртва пронађене у оближњим улицама.
