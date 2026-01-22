Logo
Крвави напад у Белгији: Улетио у масу, па редом убадао ножем

22.01.2026

22:44

Крвави напад у Белгији: Улетио у масу, па редом убадао ножем

Шест особа је повријеђено у масовном нападу ножевима у Антверпену, а двоје повријеђених се у болници боре за живот.

Напад се догодио током протеста у близини прометног трга Операплеин у четвртак увече.

Инцидент се одиграо током курдске демонстрације на Тргу Опера, гдје су биле истакнуте курдске заставе.

На протесту је било око 50 учесника, а полиција је већ била присутна како би надгледала скуп, који је већи дио вечери протекао мирно.

Како се демонстрација приближавала крају, око 19.20 часова, ситуација је изненада ескалирала.

Према наводима полиције, тада је дошло до убадања ножем, након чега су полицајци одмах интервенисали и позвали екипе хитне помоћи.

Полицајци који су већ били на тргу пружили су прву помоћ повређенима пре доласка амбулантних возила.

Полиција је у међувремену ухапсила двојицу осумњичених и покренула истрагу.

Четворо повријеђених пронађено је на самом тргу, док су пета и шеста жртва пронађене у оближњим улицама.

