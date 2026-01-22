Фицо хвали Трампа и напада ЕУ: Каја Калас да поднесе оставку

Извор:
Танјуг
22.01.2026
21:54
Коментари:0
Европска унија (ЕУ) не смије да се игнорише, али Словачка такође не смије да буде саучесник у неспособном руковођењу Унијом, изјавио је данас словачки премијер Роберт Фицо.
Према Фицу, предсједник Европског савјета Антонио Кошта организовао је данашњи састанак лидера ЕУ у Бриселу како би умирио панику у појединим државама чланицама, преноси ТАСР.
Словачки премијер је самит описао као "изузетно скупу вечеру" и истакао да не очекује доношење било каквих одлука, додајући да није познато када ће састанак тачно бити завршен.
Он је поновио критику на рачун руководства ЕУ, подсјећајући да је отворено протестовао против именовања бивше естонске премијерке Каје Калас на мјесто високог представника ЕУ за спољну политику и безбједност шефа спољне политике ЕУ и да је недавно тражио њену смену.
"Из дубоке кризе у којој се ЕУ налази можемо изаћи само са новим руководством и новим идејама. Три ствари нас дискредитују: због претјераних климатских циљева не можемо да се такмичимо са Кином и Глобалним југом, не можемо да ријешимо илегалну миграцију, гдје би амерички предсједник Доналд Трамп требало да нам буде примјер својим несаломивим ставом, и немамо храбрости да изнесемо сопствене ставове по кључним спољнополитичким питањима", оценио је Фицо.
Он сматра да актуелно руководство ЕУ не нуди рјешења ни за једно од ових питања и да га стога треба замијенити.
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
23
00
22
52
22
44
22
42
22
41
Тренутно на програму