Премијер Гренланда не зна шта је договорено

Извор:

Аваз

22.01.2026

21:35

Гренланд зима
Фото: Tanjug/AP/Evgeniy Maloletka)

Премијер Гренланда изјавио је у да не зна шта су предсједник Доналд Трамп и генерални секретар НАТО-а Марк Руте договорили у вези са Гренландом, мислећи на оквир могућег споразума о овој данској територији за коју су Сједињене Америчке Државе заинтересоване.

На конференцији за новинаре у главном граду Гренланда, Јенс-Фредерик Нилсен је рекао:

"Што се тиче споразума, не знам шта се тачно у њему налази. Али знам да сада имамо радну групу која ради на рјешењу".

Поновио је да нико осим Гренланда и Данске не може склапати споразуме у њихово име.

Црвене линије

Премијер је рекао да су се представници Гренланда и Данске прије неколико дана састали са Рутеом и поновили црвене линије: национални интегритет, границе и међународна правила.

Такође је критиковао америчку реторику по овом питању, назвавши је "неприхватљивом".

Нилсен је додао да верује да Гренланд и САД могу обновити добар однос.

"Али, наравно, тешко је када сваке вечери слушате пријетње. Замислите како је Гренланђанима – мирољубивим људима на Гренланду – сваког дана слушати да неко жели да вам одузме слободу", закључио је.

Гренланд

premijer

