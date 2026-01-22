Позната инфлуенсерка погинула у саобраћајној несрећи у Словачкој

Извор:
Ватрогасци и хитне службе реаговали су одмах по доласку, али је 31-годишња инфлуенсерка упркос покушајима реанимације преминула у болници у Дунајској Стреди.
Мађарска инфлуенсерка Мoника Јaкли трагично је страдала у тешкој саобраћајној несрећи у Словачкој, у раним јутарњим сатима између 20. и 21. јануара. Несрећа се догодила пре 4 часа на путу 63, између Нагyмеђера и Алистала, када је њен аутомобил из непознатих разлога излетио са коловоза.
Према првим налазима, у возилу је била сама. Бивши супруг, Габор Борарос, изјавио је за домаће медије да је могуће да се у тренутку несреће кретала брзином и до 180 километара на сат, што је могло допринети губитку контроле.
Локални ватрогасни командир Тибор Ходоши потврдио је да се аутомобил у завоју кретао веома великом брзином прије него што је слетио са пута и ударио у дрвеће поред коловоза.
Ватрогасци и хитне службе реаговали су одмах по доласку, али је 31-годишња инфлуенсерка упркос покушајима реанимације преминула у болници у Дунајској Стреди.
Полиција и даље утврђује све околности несреће, док локални медији наводе да је ријеч о једном од најтежих инцидената на овом путном правцу у последње вријеме.
