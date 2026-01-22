Уставни суд БиХ без одлуке о уставности бивше Владе Српске

22.01.2026
20:18
Коментари:1
Уставни суд БиХ на данашњој пленарној сједници није донио одлуку о захтјеву за оцјену уставности бивше Владе Републике Српске, а наставак расправе заказан је за сутра.
На дневном реду пленарне сједнице нашло се више десетина тачака, међу којима су као кључне издвојене питање уставности Владе Републике Српске, као и избор и именовање Управног одбора Радио-телевизије Федерације БиХ.
Иако је Уставни суд БиХ разматрао захтјев који се односи на уставност Владе Српске, одлука по том питању данас није донесена, те је одлучено да се расправа настави сутра, када би јавност требало да буде упозната са ставом суда.
Подсјећања ради, захтјев за оцјену уставности Владе Републике Српске поднијела је група посланика у Парламентарној скупштини БиХ 9. септембра, дан након што је одлука о избору Владе Српске објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“. За њих је било спорно што је мандатара предложио Милорад Додик.
Народна скупштина Републике Српске 2. септембра именовала је нову Владу, након што је за мандатара предложен Саво Минић. Према Уставу Републике Српске, предсједник Републике предлаже Народној скупштини кандидата за предсједника Владе.
Из владајуће коалиције у Републици Српској раније је саопштено да је поступак избора Владе спроведен у складу са Уставом и законским процедурама, те да је ријеч о политички мотивисаној иницијативи усмјереној на оспоравање институција Републике Српске.
Ипак, како би избјегли нове монтиране процесе, Минић је недавно дао оставку. Вршилац дужности предсједника Српске Ана Тришић Бабић поново га је предложила републичком парламенту, а Минић саставио нову Владу. Данас је одлука објављена у "Службеном гласнику", те она ступа на снагу 23. јануара, преноси Глас Српске.
