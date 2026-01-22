Logo
Клуб Бошњака без сагласности: Нема вета на избор нове Владе Српске

22.01.2026

13:55

Вијеће народа
Фото: АТВ

Клуб Бошњака у Вијећу народа Републике Српске неће покретати питање виталног националног интереса о избору нове Владе Републике Српске.

На данашњој сједници сједници овог Клуба није било довољно гласова да се покрене питање виталног националног интереса.

За такву одлуку гласала су четири делегата, док је један делегат, Џевад Махмутовић из СДА, био суздржан.

Како није било потребне већине од пет делегата, витални национални интерес није покренут.

Република Српска

Измјене Закона о стварним правима упућене Заједничкој комисији

Vijeće naroda RS

Влада Републике Српске

