Клуб Бошњака без сагласности: Нема вета на избор нове Владе Српске

22.01.2026
13:55
Коментари:0
Клуб Бошњака у Вијећу народа Републике Српске неће покретати питање виталног националног интереса о избору нове Владе Републике Српске.
На данашњој сједници сједници овог Клуба није било довољно гласова да се покрене питање виталног националног интереса.
За такву одлуку гласала су четири делегата, док је један делегат, Џевад Махмутовић из СДА, био суздржан.
Како није било потребне већине од пет делегата, витални национални интерес није покренут.
Република Српска
Измјене Закона о стварним правима упућене Заједничкој комисији
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Република Српска
1 ч10
Република Српска
2 ч1
Најновије
Најчитаније
14
20
14
14
14
06
14
00
13
59
Тренутно на програму