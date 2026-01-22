Logo
Измјене Закона о стварним правима упућене Заједничкој комисији

22.01.2026

13:07

Фото: СРНА

Закон о измјени Закона о стварним правима биће упућен Заједничкој комисији Народне скупштине и Вијећа народа Републике Српске јер на данашњој сједници Вијећа није постигнута сагласност.

"У складу са поступком заштите виталног националног интереса, предмет је упућен Заједничкој комисији за усаглашавање прописа и аката", саопштено је из Вијећа народа Републике Српске.

Данашња сједница је одржана након одлуке о покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа.

Народна скупштина Републике Српске усвојила је 24. децембра прошле године Закон о измјени Закона о стварним правима којим је предвиђено да право грађења без накнаде на првој непокретности, осим породица погинулих бораца и ратних војних инвалида, могу да остваре и породице са четворо и више д‌јеце.

