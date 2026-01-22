Каран: Предсједник Републике није декор, већ политичка кичма система

Извор:
СРНА
22.01.2026
12:26
Коментари:10
За Републику Српску је од пресудног значаја да на мјесту предсједника Републике буде личност која има јасан, недвосмислен и стабилан став о свим кључним политичким питањима, изјавио је за Срну професор уставног права Синиша Каран.
"Српски народ мора да зна за шта се залаже онај ко жели да буде предсједник јер предсједник Републике није декор, већ политичка кичма система, човјек који брани уставни поредак, идентитет и слободу Српске.
Зато збуњује и забрињава чињеница да предсједник највеће опозиционе странке у Републици Српској, Бранко Блануша, жели да дође на мјесто предсједника без става о било чему осим о томе да је против актуелне власти", указао је Каран.
Он је појаснио да бити "против" није политика, то је парола и нагласио да Република Српска не смије бити вођена паролама, него принципима.
"Ако се по медијској платформи мјери политика која стоји иза њега, онда је симптоматично да се Блануша готово искључиво јавности обраћа кроз сарајевске медије и то оне исте који Републику Српску ниподаштавају и презиру до те мјере да о њој говоре као о скраћеници, а не као о изразу историјске српске државотворности на овим просторима", рекао је професор Каран.
Од човјека који жели да буде предсједник Републике Српске, додао је, грађани имају право да чују јасан одговор на питања која су судбинска и која се тичу идентитета и опстанка Српске.
"Важно је да знамо шта је за Бранка Бланушу Сребреница јер управо у сарајевским медијима у којима наступа редовно гостују и они који отворено траже да се Сребреница изузме из Републике Српске. Важно је да знамо да ли Блануша прихвата етикете тих кругова да је српски народ геноцидан и да ли смије у Сарајеву јасно рећи да у Сребреници није почињен геноцид", нагласио је Каран.
Такође, додао је он у изјави за Срну, важно је да знамо шта је за њега Ратко Младић, шта је за њега оснивач СДС-а Радован Караџић, и да ли му је Радован Караџић честитао на избору за предсједника странке.
"То нису питања прошлости - то су питања политичке истине. Јер ко нема став о томе, неће имати став ни о имовини, ни о шумама, ни о ријекама, ни о минералним богатствима, ни о праву Републике Српске да сама одлучује о себи", указао је Каран.
Он је подсјетио да Република Српска није настала на темељима које су зидали људи који нису знали шта хоће, нити опстаје са таквим људима.
"Република Српска је настала и постоји зато што је вођена од људи који знају за шта се залажу и који су спремни да плате било коју личну цијену да би Српска била слободна, стабилна и своја.
Зато је важно да грађани у наредном периоду јасно разликују државничку одговорност од политичког лутања. Република Српска нема право на предсједника без става. А српски народ нема луксуз да га воде они који би се радије додворавали Сарајеву него служили Српској", поручио је професор уставног права Синиша Каран.
