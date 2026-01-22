Logo
Трамп потписао документе о оснивању Одбора за мир у Гази

Извор:

СРНА

22.01.2026

12:19

Коментари:

0
Доналд Трамп поптисивање оснивања Одбора за мир у Гази
Фото: Tanjug/AP/Evan Vucci

Предсједник САД Доналд Трамп потписао је документе којима се званично оснива Одбор за мир у Гази, јавља Ројтерс.

Амерички лидер потписао је документе током церемоније одржане на маргинама Свјетског економског форума у Давосу.

Трамп је у нови одбор позвао око 60 земаља.

Званичници ЕУ изразили су раније забринутост да би Одбор за мир у Гази могао у потпуности да преузме улогу УН у рјешавању глобалних сукоба.

Међутим, Трамп је данас изјавио да ће Одбор сарађивати са УН.

