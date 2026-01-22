Трамп потписао документе о оснивању Одбора за мир у Гази

Извор:
Предсједник САД Доналд Трамп потписао је документе којима се званично оснива Одбор за мир у Гази, јавља Ројтерс.
Амерички лидер потписао је документе током церемоније одржане на маргинама Свјетског економског форума у Давосу.
Трамп је у нови одбор позвао око 60 земаља.
Званичници ЕУ изразили су раније забринутост да би Одбор за мир у Гази могао у потпуности да преузме улогу УН у рјешавању глобалних сукоба.
Међутим, Трамп је данас изјавио да ће Одбор сарађивати са УН.
