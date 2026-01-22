Logo
Ојачајте имунитет природним путем: Ево које намирнице треба уврстити у исхрану

Агенције

22.01.2026

11:58

Дјевојка пије чај
Фото: Burst/Pexels

Храна, и то она здрава и правилно одабрана, физичка активност и ваш лични став могу много да учине за ваше здравље. Ова комбинација значајно ће побољшати ваш имунитет и одбранити вас од многих болести. Наиме, некада су здраве навике кључне за одржавање квалитета живота, па покушајте да их усвојите и придржавате их се.

Бирајте добре масти

Неке масти су неопходне за изградњу ћелија и за производњу простагландина, хормонског једињења које помаже да се регулише одговор имуног система на инфекцију. Тајна како да ојачате свој имунитет? Пажљиво бирајте масти. Одлучите се за незасићене биљне масти, а не за засићене животињског поријекла које смањују способност бијелих крвних зрнаца да уништавају бактерије. И избјегавајте транс масти, произведене масти означене као „хидрогенисане“ или „дјелимично хидрогенизоване“. Често се налазе у прерађеној храни и печеним производима и ометају имуни систем.

Сребро

Србија

Лопови поново у акцији: Цијела колекција антиквитетног сребра украдена из музеја

Што мање шећера

Само 10 кашичица шећера смањује способност бијелих крвних зрнаца да деактивирају или елиминишу бактерије. Умјесто шећера бирајте природни заслађивач као што је стевија.

Риба је обавезна на трпези

Сардине, харинге и скуша садрже протеине – неопходне за изградњу ћелија које јачају ваш имунитет. Риба је и извор омега-3 масних киселина за које је у клиничким испитивањима откривено да активирају дијелове имуног система.

Једите више цитруса

Витамин Ц, који се налази у високим концентрацијама у наранџама, лимуну, лимети и грејпфруту, појачава активност фагоцита, ћелија које варе бактерије у крви. Тијело ипак не може да складишти витамин Ц, тако да морате да га једете сваки дан, односно цитрусе, да бисте ојачали свој имунитет.

Василије Гачевић

Хроника

Ср­би­ја ће тражити изручење уби­це ММА бор­ца из Шпа­ни­је

Вјежбање

Одличан начин да ојачате имунитет је да вјежбате јер он реагује на вјежбе тако што производи више крвних ћелија које нападају бактерије. И што редовније вјежбате, промјене постају дуготрајније. Истраживања показују да људи који умјерено вјежбају пет или шест дана у недјељи имају упола мање прехладе и упале грла од људи који то не чине.

Насмијте се

Смијех подиже нивое антитијела у крви и антитијела бијелих крвних зрнаца која нападају и убијају бактерије и вирусе. Такође повећава број антитијела у слузи која се ствара у носу и респираторним путевима, улазним тачкама за многе клице.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Пронашли смо рјешење за осам ратова, вјерујем да ускоро долази за још један

Одбрана поврћем

Бијели лук и лук у супи, чорби и другим јелима извор су моћних антивирусних супстанци које могу повећати вашу отпорност на инфекције. У вашу одбрану тако могу и треба да стану и шаргарепа и слатки кромпир, чили папричице, које разблажују носну слуз; шитаке печурке, које помажу у производњи бијелих крвних зрнаца; и ђумбир, који спречава упале.

