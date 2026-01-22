Увијек вам је хладно? То може бити знак озбиљног обољења

Извор:
Информер
22.01.2026
10:43
Коментари:0
Ако вам је хладно док је свима око вас пријатно, то може бити сигнал да нешто није у реду са вашим здрављем.
"За жене је уобичајено да им је хладније, а за то је делимично "крива" психологија и већа осјетљивост на услове који могу да допринесу хладноћи, али то може да буде и резултат неких поремећаја у организму попут анемије или почетка дијабетеса", каже доктор Холи Филипс.
Она наводи неколико разлога за такво стање.
"Уколико вам је увијек хладно, то значи да вас мучи хипотиреоза, што значи да ваша штитна жлезда не лучи довољно хормона", објашњава Филипсова.
Без правилног рада ове жлијезде, успорава се метаболизам, а други симптоми ове болести су опадање косе, сува кожа и умор.
Низак ниво гвожђа у крви најчешћи је разлог хроничног осјећаја хладноће.
Гвожђе је кључни минерал који помаже црвеним крвним зрнцима да пренесу кисеоник кроз тијело, што значи да доводе топлоту и друге хранљиве састојке у сваку ћелију организма. Без довољно гвожђа, биће вам стално хладно.
Ако су вам стопала и руке увијек хладни, имате проблем са циркулацијом, што значи да због одређеног проблема крв не долази до екстремитета. Докторка Филипс савјетује да провјерите срце и крвне судове.
Иначе, на циркулацију лоше утиче и пушење.
Дијабетес који се не контролише може узроковати стање названо дијабетесна нефропатија, што утиче на нерве који су задужени за осјећај у рукама и ногама, и увијек су хладне.
Дијабетесна нефропатија развија се постепено, па можете бити потпуно несвјесни њеног постојања. Пратећи симптоми су учестало мокрење, осећај умора и повећана жеђ.
(Курир)
