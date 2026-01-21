Logo
Шта се дешава тијелу када не волите посао који радите?

21.01.2026

13:52

Шта се дешава тијелу када не волите посао који радите?
Свако има лоше дане на послу, али постоје знакови на које запослени морају пазити прије него што се лоша седмица у канцеларији претвори у бескрајан, исцрпљујући стрес који вам уништава здравље.

Превише људи је заробљено у токсичним пословима, што је проблем који и послодавци и запослени морају схватити озбиљније. Џефри Фефер, професор организационог понашања на Станфорду и аутор књиге „Умријети за плату“, открио је кроз своје истраживање да лоше управљање у америчким компанијама доприноси до 8% годишњих трошкова здравствене заштите и повезује се са 120.000 прекомјерних смртних случајева сваке године.

Ваше тијело може знати прије вас да је посао кривац за симптоме стреса, шаљући вам црвене аларме да нисте добро.

Не можете да спавате

„Често је прва ствар о којој чујемо – бесане ноћи“, каже клинички психолог Моник Рејнолдс из Центра за анксиозност и промјену понашања у Мериленду. „Људи извјештавају да или не могу заспати јер им мисли јуре, или не могу одржати сан. Буде се усред ноћи размишљајући о својој листи обавеза.“ Пар немирних ноћи није велика ствар, али ако то постане образац, то може бити знак да је стрес на послу постао токсичан.

Имате главобоље

Ваши мишићи се напрежу како би заштитили тијело од повреда. Када радно мјесто доживљавате као опасну зону, мишићи остају згрчени. Хронична напетост у врату, раменима и глави може бити повезана са мигренама и тензионим главобољама.

Боле вас мишићи уопште

Када је посао токсичан, можете имати осјећај као да се борите против дивљег тигра за својим радним столом. Под перципираном пријетњом, мозак преплављује систем адреналином и другим хормонима стреса. „Наш нервни систем на токсичним пословима је стално на ивици“, каже Рејнолдс. „Стално ишчекујемо и спремни смо да реагујемо на непријатног шефа или колегу.“

Ментално здравље се погоршава

Повећан стрес може погоршати постојеће проблеме. Ако осјећате да вас шеф стално „гања“, ваше ментално здравље плаћа цијену. Анализа из 2012. године повезала је перцепцију организационе неправде са здравственим притужбама као што су преједање и депресија. Неправедан третман удара у саму срж онога што јесмо, нападајући наше људско достојанство.

Чешће се разболијевате

Ако стално „закачите“ неку прехладу, размислите о томе како се осјећате на послу. Бројна истраживања показују да хронични стрес може угрозити имуни систем, чинећи вас подложнијим болестима.

Губите интересовање за секс

Када посао носите кући, ваши односи пате. Код жена професионални стрес може смањити сексуалну жељу, док код мушкараца хронични стрес може резултирати нижом производњом тестостерона, што води до нижег либида.

Стално сте уморни

Овдје је ријеч о замору – дубокој исцрпљености коју никакво дријемање или викенд спавање не могу да излијече. Токсични послови стварају циклус који нас исисава: осјећате се преоптерећено јер радите предуго, а радите предуго јер сте преоптерећени.

Стомак вам прави проблеме

Лоша пробава, затвор и надутост могу бити повезани са стресом, јер он утиче на то шта цријева варе и мијења нашу цријевну флору, што повратно утиче на наше расположење. Један стручњак је примијетио да је сваког недјељног поподнева добијао бол у стомаку чим би почео размишљати о понедјељку ујутру.

Промјене у апетиту

Под акутним стресом, одговор „бори се или бјежи“ ослобађа адреналин који потискује варење. Међутим, под дуготрајним стресом, надбубрежне жлијезде луче кортизол, хормон који може повећати глад. Зато се у емоционалном стресу често окрећемо храни ради утјехе.

Шта можете да урадите?

Правите паузе: Морате дати нервном систему прилику да се опусти. Дружење ван посла, медитација и вјежбање могу помоћи.

Промијените начин размишљања: Ако не можете одмах промијенити посао, фокусирајте се на ситуације које можете контролисати. Користите „миндфулнесс“ да зауставите стално премотавање лоших догађаја у глави.

Отиђите: Схватите ове симптоме као упозорење. Дуг радни дан, недостатак аутономије и економска несигурност су фактори које треба напустити, а не само трпити. Морате ријешити основни проблем, а не само третирати симптоме.

