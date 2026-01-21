Полиција моли за помоћ: Да ли сте видјели овог младића

Извор:
Полицијска управа Мостар запримила је пријаву о нестанку 20-годишњег Матеа Крталића из Мостара, који је, према доступним информацијама, посљедњи пут виђен 18. септембра 2024. године, након чега му се губи сваки траг.
Како наводе из полиције, Матео Крталић је мршавије тјелесне грађе, висок око 180 центиметара, има кратку црну косу, а у тренутку нестанка није познато шта је имао на себи.
Полицијски службеници проводе мјере и радње с циљем проналаска нестале особе, а у потрагу су укључени и други надлежни органи.
Из Полицијске управе Мостар апеловали су на грађане који имају било каква сазнања о несталом младићу или уоче особу која одговара наведеном опису да о томе обавијесте најближу полицијску станицу или позову бесплатни број 122.
