Припремите залихе: Дио Билеће данас без воде

Дио Билеће данас ће бити без водоснабдијевања због радова на водоводној мрежи, саопштено је из локалног "Водовода".
Без воде ће бити потрошачи у Улици краља Александра, Краља Петра Другог Ослободиоца, као и дио Ситничког и Новог насеља.
Прекид у водоснабдијевању трајаће до завршетка радова, а из билећког "Водовода" су замолили потрошаче за разумијевање и стрпљење.
