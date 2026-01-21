Logo
Large banner

Припремите залихе: Дио Билеће данас без воде

Извор:

СРНА

21.01.2026

12:04

Коментари:

0
Припремите залихе: Дио Билеће данас без воде
Фото: АТВ БЛ

Дио Билеће данас ће бити без водоснабдијевања због радова на водоводној мрежи, саопштено је из локалног "Водовода".

Без воде ће бити потрошачи у Улици краља Александра, Краља Петра Другог Ослободиоца, као и дио Ситничког и Новог насеља.

edin dzeko

Фудбал

Един Џеко има нови клуб

Прекид у водоснабдијевању трајаће до завршетка радова, а из билећког "Водовода" су замолили потрошаче за разумијевање и стрпљење.

Подијели:

Тагови:

Билећа

Вода

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Преминуо Владо Ђукановић

Друштво

Преминуо Владо Ђукановић

51 мин

0
Един Џеко има нови клуб

Фудбал

Един Џеко има нови клуб

53 мин

0
Милица Тодоровић снимљена у поодмаклој трудноћи

Сцена

Милица Тодоровић ситно броји до порођаја: Пјевачица не скида осмијех са лица

1 ч

0
Скривена инфекција зуба може драстично утицати на здравље

Здравље

Скривена инфекција зуба може драстично утицати на здравље

55 мин

0

Више из рубрике

Сарајево смог магла

Градови и општине

Ваздух врло нездрав у овим градовима

4 ч

0
Могућ прекид наставе у Челинцу

Градови и општине

Могућ прекид наставе у Челинцу

20 ч

0
Познат разлог зашто су грађани Бијељине поново без гријања

Градови и општине

Познат разлог зашто су грађани Бијељине поново без гријања

22 ч

0
Укинуте епизоде "узбуна" и "упозорење"

Градови и општине

Укинуте епизоде "узбуна" и "упозорење"

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

55

Којић: Крњи Уставни суд БиХ није надлежан за оцјену уставности претходне Владе Српске

12

50

Потврђене сумње мљекара: Лажни сиреви на полицама у Републици Српској

12

44

Од данас на снази нове цијене горива

12

43

Туга у дому Звезде Гранда, певач ван себе од бола

12

40

Пеулић: У понедјељак блокада транспортних граничних прелаза према ЕУ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner