Милица Тодоровић ситно броји до порођаја: Пјевачица не скида осмијех са лица

Блиц
21.01.2026
11:53
Милица Тодоровић јуче је имала заказан преглед код гинеколога, а пјевачица је виђена прије него што је ушла у ординацију. Она је била видно расположена и насмијана.
Милица Тодоровић је у поодмаклој трудноћи, а велики труднички стомак је прекрила бундом. Пјевачица је била у лежерној и широкој гардероби и у патикама, а у рукама је држала велику ташну.
Ово су посљедње контроле пред порођај, а пјевачицу је пред ординацију довела пријатељица која ју је чекала у колима.
Ту је био и Милицин пас, којег је чувала пријатељица.
Милица се код доктора задржала око пола сата, након чега је са широким осмијехом изашла из клинике, пише Блиц.
Подсјетимо, Милица чека дјечака.
