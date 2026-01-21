Карлеуша открила: Душко не плаћа - да је жив и здрав и што даље од мене

Извор:
Пјевачица Јелена Карлеуша открила је за Информер како њен бивши супруг, Душко Тошић, не плаћа алиментацију за своје ћерке Атину и Нику Тошић.
Јелена Карлеуша поново је подигла велику прашину у јавности, износећи озбиљне тврдње на рачун бившег супруга Душка Тошића.
У ексклузивном интервјуу за Информер, пјевачица која је недавно испричала да се не би снашла у Exatlonu, отворено је говорила о њиховом односу након развода, алиментацији за кћерке Атину и Нику, али и о бројним темама из приватног и професионалног живота, не скривајући ставове ни о колегама са естраде.
У каквим сте односима са бившим супругом?
"Нисмо ни у каквим односима, не комуницирамо! Дјеца са њим имају одличан однос, све је нормално, баш како и треба, али нас двоје немамо контакт."
"Да кажем истину?! Не плаћа алиментацију, ево апел сада."
Како је могуће да један тако успјешан спортиста избјегава своје обавезе?
"Покушавам да ријешим тај проблем ван медија и неким људским односом преко адвоката, али не успијевам. У име свих жена које се боре за право да добијају ту помоћ од партнера и оца њихове дјеце дужна сам да говорим о томе. Србија је увела нови закон, по којем ће се то регулисати. Ако један родитељ не исплати двије алиментације другом родитељу који над дјецом има старатељство, овај други ће то наплатити од државе, а држава ће гонити овог који не испуњава своје законом прописане обавезе. Тако да ће и Душко бити ријешен!"
Како бисте реаговали када бисте сазнали да се Душко поново жени?
"Душку желим све најбоље зато што је он отац Атине и Нике. Кћерке га пуно воле и никад нећу рећи ниједну ружну ријеч о њему. Желим му да је жив и здрав и што даље од мене."
Ваше ћерке имају одличне вокалне способности. Да ли бисте их подржали да се баве пјевањем?
"Обје су веома талентоване! Атина чак свира клавир, иде у музичку школу и одлично слика, а Никица је позната по томе да посједује магичну харизму када је ријеч о комуникацији са људима. За сада не показују жељу да се баве пјевањем, али шта год буду пожељеле, сигурно је да ће им мама бити највећа подршка и вјетар у леђа, као што је то моја мајка мени била."
Имате ли фаворита у "Пинковим Звездама"?
"Имамо јако добре певаче и биће велика борба јер сви имамо добре кандидате, али мислим да ће моји побједити. Не могу да издвојим једну особу за побједника."
Јесте ли некада уступили кандидаткињама неку своју хаљину или ципеле?
"Много пута сам своје ствари давала колегиницама и кандидаткињама, поготово у претходном такмичењу. Све оне које су ушле у финале биле су у мојим одјевним комбинацијама."
Када се угасе камере, са ким се дружите од чланова жирија и како то изгледа?
"Када имамо паузу за ручак, ми се сви добро дружимо. Испред камера је нека друга прича, правимо шоу и некад знамо и да се посвађамо."
Јесте ли срели негде Милицу Павловић и да ли је можда контактирала са вама?
"Нисам је сретала, а нисмо ни у каквим односима. Наше пријатељство је окончала на ружан начин и то је све што имам да кажем."
Како изгледа када сретнете особе са естраде са којима нисте у добрим односима?
"Колеге које ме иза леђа пљују обично се, када ме виде уживо, престраве и гледају да се склоне, сакрију, или ми приђу и покажу право лицемјерно лице. Кажу ми да лијепо изгледам, одушевљавају се и забораве шта су пре тога радили."
