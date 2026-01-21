Logo
Large banner

Језиви детаљи убиства: Жена избодена 23 пута, нога јој ампутирана лопатом

Извор:

Индекс

21.01.2026

07:33

Коментари:

0
Полиција аутомобил Италија
Фото: kay de vries/Pexels

Тијело Федерике Торзуло (41) пронађено је тридесет километара од Рима, а према новим информацијама из истраге, убијена је са 23 убодне ране, од којих је прву задобила на десној страни врата.

Жртва је покушала да се брани, о чему свједоче најмање четири одбрамбене ране.

zamrzivac

Хроника

Убијену жену ставио у замрзивач и покрио храном: Откривени страшни детаљи

То је утврђено обдукцијом спроведеном у Институту за судску медицину у Риму, пише “Ил Месађеро”.

Језиви детаљи убиства

Тијело жене, коју су карабињери пронашли потпуно наго на земљишту у близини фирме њеног супруга Клаудија Карломања, имало је ампутирану лијеву ногу у висини бутине.

Према налазима, ампутација је извршена механичком лопатом која је коришћена и за закопавање тијела.

Током обдукције, пронађене су опекотине на лицу, врату и горњем дијелу грудног коша, који је био згњечен, као и тешке повреде карлице и стомака.

Вјерује се да је оружје убиства нож са двије оштрице. Слиједе хистолошки и хемијско-токсиколошки тестови, чији се резултати очекују за 90 дана. Обдукцији су присуствовали представници тужилаштва и породице жртве, као и стручњаци које је ангажовао старатељ сина жртве и одбрана мужа.

илу-кисели купус-24112025

Здравље

Ево шта се дешава са тијелом када попијемо расол

Супруг осумњичен

У међувремену, тужилаштво у Чивитавекији оптужује супруга Клаудија Карломања за фемицид и скривање тијела. Рочиште за потврђивање хапшења заказано је за сутра у 11 часова у затвору у Чивитавекији. Карломањо се јуче бранио пред тужиоцима ћутањем.

Истражиоци сада покушавају да добију признање, утврде мотив и прецизну динамику догађаја и пронађу оружје које још није пронађено.

Према италијанском кривичном законику (посебно након увођења закона “Цодице Россо” 2019. године), казна за убиство супружника или ванбрачног партнера је доживотни затвор. Италија је пооштрила законе тако да се олакшавајуће околности које би значајно смањиле казну не могу примијенити на такве злочине, а поступци су убрзани како би се жртве и њихове породице брже надокнадили штети.

облачно-временска прогноза

Друштво

Какве нас температуре очекују данас?

Уз оптужбу за скривање тијела, Карломања се суочава са најстрожом могућом санкцијом познатом италијанском правном систему.

Подијели:

Тагови:

Италија

Убиство

пронађено тијело

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шта нам звијезде доносе данас?

Занимљивости

Шта нам звијезде доносе данас?

2 ч

0
Трампов лет прекинут због проблема у летјелици

Свијет

Трампов лет прекинут због проблема у летјелици

2 ч

0
Жељезничка несрећа у Шпанији

Свијет

Још једна несрећа у Шпанији: Машиновођа погинуо, више особа повријеђено

2 ч

0
Хљеб

Друштво

Одлазак у пекару постаје луксуз: Грађане очекују нова поскупљења

2 ч

0

Више из рубрике

Трампов лет прекинут због проблема у летјелици

Свијет

Трампов лет прекинут због проблема у летјелици

2 ч

0
Жељезничка несрећа у Шпанији

Свијет

Још једна несрећа у Шпанији: Машиновођа погинуо, више особа повријеђено

2 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Разбијен ланац рада на црно у Њемачкој, осуђен и држављанин БиХ

2 ч

0
Захарова: Изјаве европских лидера у Давосу театар апсурда

Свијет

Захарова: Изјаве европских лидера у Давосу театар апсурда

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

14

Запаљена два аута, пожар пријетио зградама

09

11

Разбојник напао радницу, па побјегао због једног њеног потеза

09

05

Катаклизма: Улице под водом, затворене школе, стотине људи евакуисано

08

57

Трамп запријетио: Бићете збрисани са лица земље

08

48

Олга Даниловић испала са Аустралијан опена

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner