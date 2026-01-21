Језиви детаљи убиства: Жена избодена 23 пута, нога јој ампутирана лопатом

Извор:
21.01.2026
Тијело Федерике Торзуло (41) пронађено је тридесет километара од Рима, а према новим информацијама из истраге, убијена је са 23 убодне ране, од којих је прву задобила на десној страни врата.
Жртва је покушала да се брани, о чему свједоче најмање четири одбрамбене ране.
То је утврђено обдукцијом спроведеном у Институту за судску медицину у Риму, пише “Ил Месађеро”.
Тијело жене, коју су карабињери пронашли потпуно наго на земљишту у близини фирме њеног супруга Клаудија Карломања, имало је ампутирану лијеву ногу у висини бутине.
Према налазима, ампутација је извршена механичком лопатом која је коришћена и за закопавање тијела.
Током обдукције, пронађене су опекотине на лицу, врату и горњем дијелу грудног коша, који је био згњечен, као и тешке повреде карлице и стомака.
Вјерује се да је оружје убиства нож са двије оштрице. Слиједе хистолошки и хемијско-токсиколошки тестови, чији се резултати очекују за 90 дана. Обдукцији су присуствовали представници тужилаштва и породице жртве, као и стручњаци које је ангажовао старатељ сина жртве и одбрана мужа.
У међувремену, тужилаштво у Чивитавекији оптужује супруга Клаудија Карломања за фемицид и скривање тијела. Рочиште за потврђивање хапшења заказано је за сутра у 11 часова у затвору у Чивитавекији. Карломањо се јуче бранио пред тужиоцима ћутањем.
Истражиоци сада покушавају да добију признање, утврде мотив и прецизну динамику догађаја и пронађу оружје које још није пронађено.
Према италијанском кривичном законику (посебно након увођења закона “Цодице Россо” 2019. године), казна за убиство супружника или ванбрачног партнера је доживотни затвор. Италија је пооштрила законе тако да се олакшавајуће околности које би значајно смањиле казну не могу примијенити на такве злочине, а поступци су убрзани како би се жртве и њихове породице брже надокнадили штети.
Уз оптужбу за скривање тијела, Карломања се суочава са најстрожом могућом санкцијом познатом италијанском правном систему.
